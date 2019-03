Parasnowboard | Mondiali 2019 | Jacopo Luchini conquista il bronzo nel banked slalom

oasport

hato una fantastica medaglia dinel(categoria upper limb) aidiche si stanno disputando a Pyha (Finlandia). In una gara condizionata dal forte vento e da una bufera di neve, il 28enne toscano è riuscito nell'impresa di salire sul terzo gradino del podio alle spalle del francese Maxime Montaggioni e dell'austriaco Patrick Mayrhofer. Si tratta della seconda medaglia iridata nella carriera dell'azzurro, capace di replicare il terzo posto ottenuto due anni fa nello swowboardcross a Big White. Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com immagine non relativa all'atleta in questione

azzurridigloria : ??PARASNOWBOARD, MONDIALI?? Complimenti a #JacopoLuchini che porta a casa la prima medaglia targata @ItaliaTeam_it