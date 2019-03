Paola Turci all' attacco di Salvini e del governo | C' è clima da Medioevo

ilgiornale

(Di mercoledì 27 marzo 2019) "Non mi piace ildain cui si fanno distinzioni in base al colore della pelle, e in cui - in nome della "difesa della famiglia" con un prossimo congresso a Verona, su cui perfino la Chiesa ha espresso le sue perplessità - si rimette in discussione la legittimità delle unioni civili",esprime così il suo giudizio sulLega-Movimento 5 Stelle, intervistata da Antonello Piroso per La Verità.La cantante nel corso della chiacchierata non ha parlato solo di politica, anzi: si è aperta circa il grave indicente in auto nel 1993, la vita privata e quella professionale. Cinquantacinque anni il prossimo settembre, l"artista ha un album in uscita ("Viva da morire") e la solita carica.Dunque, racconta di aver conosciuto l'ex leader di Lotta Continua Adriano Sofri, di cui prende le difese:"Sono andata a trovarlo in carcere più volte, ho letto libri sulla sua storia. ...

