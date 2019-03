Pallavolo | il presidente federale Cattaneo felice | “orgoglioso dei successi di Trento e

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019) La Yamamay E-Work Busto Arsizio ha vinto la CEV Cup 2019,invece ha alzato al cielo la Coppa Cev in ambito maschile La settimana europea si è aperta nel migliore dei modi per il volley italiano, ieri sera infatti la Trentino Itas ha conquistato a Istanbul la CEV Cup 2019 e qualche ora più tardi è toccato alla Yamamay E-Work Busto Arsizio alzare il trofeo davanti al proprio pubblico. In Coppa Cev l’accoppiata non riusciva alle formazioni tricolori dal 2011, quando a salire sul gradino più alto del podio furono Treviso e Urbino.“È stata davvero una bella serata per laitaliana – le parole delPietro Bruno– Voglio fare i complimenti ae Busto Arsizio, si sono aggiudicate con pieno merito una competizione storica e prestigiosa come la CEV Cup. Da molti anni le nostre formazioni non vincevano il trofeo maschile e quello ...

