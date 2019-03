Pallavolo – CEV Cup | la Yamamay E-Work è Campione!

Pallavolo - Trento sfata il tabù Coppa Cev : sconfitto il Galatasaray e nuovo trofeo in bacheca : Trentino Itas vittoriosa in Coppa Cev contro il Galatasaray, un successo sofferto dopo che la squadra trentina ha perso i primi due set in quel di Istanbul Galatasaray – Trentino Itas 2-3 (25-22, 25-21, 16-25, 16-25, 5-15), la Coppa Cev torna in Italia. Trento ha potuto sfatare il tabù di una Coppa che sembrava stregata, proseguendo nella serie di successi incredibile che l’Itas sta mettendo in bacheca. Questa sera però la squadra ...

Pallavolo - CEV Cup – Due set per laurearsi campione : UYBA insegue il sogno contro l’Alba Blaj : CEV Cup: UYBA per il tris di Coppe. Martedì sera al PalaYamamay servono due set contro l’Alba Blaj per laurearsi campione. Diretta su DAZN A due passi dalla storia. La Yamamay E-Work Busto Arsizio si prepara all’appuntamento più importante – almeno per ora – della sua stagione, ovvero la finale di ritorno della CEV Volleyball Cup contro il CSM Volei Alba Blaj. Conquistata una settimana fa la Transilvania con un ...

Pallavolo – CEV Cup - la Yamamay E-Work Busto Arsizio punta alla finale del torneo europeo : La Yamamay E-Work Busto Arsizio ha il DNA europeo: la finale di CEV Cup è la quinta in tornei continentali. Il CSM Alba Blaj è l’ultimo ostacolo Quarta finale di CEV Cup, quinta assoluta in Europa. alla storia oltre confine della Unet E-Work Busto Arsizio, targata Yamamay in Coppa, si è aggiunto da martedì sera un altro bellissimo capitolo: le farfalle di Marco Mencarelli si sono infatti qualificate per l’ultimo atto della ...

Pallavolo – CEV Cup : la Yamamay si prende la finale - splendida vittoria contro il Bekescsaba : La Yamamay E-Work stende il Bekescsaba 3-0 e vola in finale, dove sfiderà il 19 e 26 marzo le rumene dell’Alba Blaj La Yamamay E-Work Busto Arsizio è in finale di CEV Volleyball Cup! Nella gara di ritorno delle semifinali, le farfalle di Marco Mencarelli abbattono il Swietelsky Bekescsaba per 3-0, ripetendo lo stesso punteggio dell’andata e qualificandosi con pieno merito all’atto conclusivo della manifestazione per la ...

Pallavolo - semifinale di CEV Cup : la Yamamay Busto Arsizio domina contro lo Swietelsky Bekescsaba : Pallavolo, semifinale di CEV Cup: Yamamay Busto Arsizio vittoriosa per 3-0, gara senza storia contro lo Swietelsky Bekescsaba Riporta in Italia un bottino prezioso la Yamamay E-Work Busto lo Swietelsky BekescsabaArsizio, che nel match di andata della semifinale di CEV Volleyball Cup si impone per 3-0 in casa dello Swietelsky Bekescsaba. Le farfalle di Marco Mencarelli in Ungheria soffrono solo nelle battute finali del primo set, quando le ...

Pallavolo - CEV Champions League femminile : Novara domina in Polonia e vola ai quarti : Nella Sport Arena di Lodz, casa del Budowlani, le azzurre di Massimo Barbolini dominano la scena, scrivendo il quinto 3-0 consecutivo nella fase a gironi: la Pool C è terreno di conquista per le ...

Pallavolo CEV Cup – Yamamay E-Work Busto Arsizio in semifinale : Mulhouse si arrende al quinto set : La Yamamay E-Work Busto Arsizio vince anche a Mulhouse e vola in semifinale! Affronterà le ungheresi del Bekescsaba La Yamamay E-Work Busto Arsizio sbarca in semifinale di CEV Cup: le farfalle bissano in terra francese il successo dell’andata sull’ASPTT Mulhouse e fanno un altro passo verso il trofeo già conquistato dalla squadra lombarda nel 2010 e nel 2012. Dopo il 3-0 di Busto Arsizio alla Yamamay E-Work, sostenuta da ben 50 ...

Pallavolo - Saugella Monza in campo per la Challenge Cup : Busto Arsizio a caccia dei quarti in CEV Cup : Mercoledì Saugella in Slovenia per il ritorno dei quarti, servono due set per la qualificazione. Giovedì spazio alla CEV Cup cup con UYBA in trasferta in Francia Saugella Team Monza e Yamamay E-Work Busto Arsizio alla conquista della semifinale europea. Tra mercoledì e giovedì brianzole e Bustocche saranno impegnate nelle gare di ritorno dei quarti di finale – rispettivamente – di Challenge Cup e di CEV Cup, accomunate dal più ...

Pallavolo – CEV Champions League : la Igor vicina alla qualificazione ai quarti - ko il Minchanka Minsk : CEV Champions League: la Igor non rallenta, netto 3-0 al Minchanka Minsk. Azzurre a 12 punti, a un passo la qualificazione ai quarti La Igor Gorgonzola Novara fa poker nella fase a gironi della CEV Volleyball Champions League. Nella quarta giornata, le azzurre colgono la quarta vittoria, superando con un netto 3-0 il Minchanka Minsk e ribadendo la propria superiorità all’interno della Pool C: 12 punti, 12 set vinti e nemmeno uno ...

Pallavolo – CEV Champions League : che cuore per l’Imoco - le pantere vincono in rimonta sullo Schwerin : Sotto 0-2 con lo Schwerin, le pantere ribaltano la partita vincendo 3-2 nella quarta giornata della CEV Champions League Non era una partita facile sulla carta per l’Imoco Volley Conegliano, e così è stata. Le pantere, reduci dalla sconfitta in finale di Coppa Italia con Novara, davanti al sempre presente pubblico amico del PalaVerde di Villorba, avevano di fronte le tedesche dell’ SSC Palmberg Schwerin, che proprio ...

Pallavolo – CEV Cup : Busto Arsizio non dà scampo a Mulhouse - francesi sconfitte 3-0 nell’andata dei quarti : Le farfalle continuano a volare in Europa battendo il Mulhouse nettamente, a San Valentino il ritorno in Francia Le farfalle della Yamamay E-Work Busto Arsizio continuano a volare in CEV Volleyball Cup. Dopo il doppio 3a0 sul Graz nei quarti di finali e reduci dalle Final Four di Coppa Italia, dove sono uscite contro le vincitrici dell’Igor Gorgonzola Novara nella prima delle due semifinali, le biancorosse si rifanno subito in ...

Pallavolo - CEV Champions League : Savino Del Bene perfetta in Polonia - Lodz ko 3-0 : CEV Champions League: Savino Del Bene perfetta in Polonia, con il 3-0 al Lodz rafforza il primato nella Pool D. Mercoledì c'è l'Imoco, giovedì Igor-Minsk Nella prima trasferta europea della sua storia ...

