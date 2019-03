Pallanuoto | Champions League 2019 | gran pareggio allo scadere per la BPM Sport Management

oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2019) È Luca Damonte a trovare la rete dell’11-11che vale unpiù che positivo in casa BPM: nell’undicesima giornata del Girone B didii Mastini sono riusciti a fermare la corsa dello JUG capolista. Match giocato allade per i padroni di casa, sempre in corsa, a caccia di una vittoria che sarebbe valsa, quasi sicuramente, la sicurezza della qualificazione alle Final Eight. Nulla di compromesso comunque, anzi, con oggi è stato fatto un altro passo verso Hannover. Show del mancino ex Savona: quattro reti per lui, con l’ultima che ovviamente risulta decisiva. Bene anche il solito Luongo con tre reti.BANCO BPM-JUG 11-11 (3-3, 1-0, 4-5, 3-3)Banco Bpm: Lazovic, Dolce 1, Damonte 4, Alesiani 1, Fondelli, E. Di Somma, Drasovic 1, Bruni 1, C. Mirarchi, S. Luongo 3, ...

