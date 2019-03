Pagelle TV della settimana (18-24/03/2019). Promossa Nadia Toffa. Bocciati Il Nome della Rosa e Riccardo Fogli : Nadia Toffa Promossi 9 a Nadia Toffa. Ogni domenica sera la giornalista è in prima linea, con professionalità e garbo, alla guida de Le Iene. E mentre l’appuntamento domenicale fa ascolti e funziona, Nadia combatte la sua battaglia contro la malattia facendo da esempio e lanciando un significativo messaggio agli spettatori. 8 a Valeria Fabrizi. Tra i punti a favore di Che Dio Ci Aiuti, fiction di Rai1 archiviatasi con l’ennesimo ...

Pagelle TV della Settimana (11-17/03/2019). Promosso C’è Posta Per Te. Bocciate le scuse a Fogli e la Tittocchia : Gerry Scotti Promossi 9 a C’è Posta per Te. Risultati monstre quelli ottenuti dalla stagione numero 22 del people show: 5.465.000 spettatori con il 28.9%, media d’ascolto più alta dal 2009. Un riscontro gigante reso possibile da un format collaudato e soprattutto ben preservato, tra storie scelte con maniacale cura e ospiti di prestigio. 8 a Iginio Massari. Puntuale come le zeppole a San Giuseppe, è l’ospitata del ‘più ...

Tirreno-Adriatico 2019 : le Pagelle della cronometro. Roglic beffa Yates - vince Campenaerts. Ottimo Bettiol : Settima ed ultima tappa per quanto riguarda la Tirreno-Adriatico 2019: come di consueto la Corsa dei Due Mari si è conclusa con la cronometro individuale, completamente pianeggiante, di San Benedetto del Tronto. Epilogo a sorpresa: successo parziale a Victor Campenaerts, maglia azzurra che è andata clamorosamente a Primoz Roglic. Andiamo a rivivere la giornata odierna con le pagelle dei protagonisti. pagelle ultima tappa Tirreno-Adriatico ...

Tirreno-Adriatico 2019 - le Pagelle della sesta tappa. Capolavoro tattico della Deceuninck-Quick Step : Julian Alaphilippe ha vinto a sorpresa la sesta tappa della Tirreno-Adriatico. Il corridore francese è riuscito ad imporsi in volata sul traguardo di Jesi, precedendo Davide Cimolai ed Elia Viviani. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2019. Deceuninck-Quick Step 10: la frazione odierna è stata la dimostrazione di come nel ciclismo sia fondamentale la squadra. Infatti ...

Pagelle/ Milan Inter - 2-3 - : i voti del derby della Madonnina - Serie A - : Pagelle Milan Inter, 2-3,: i voti della partita, top e flop. Tra i migliori de Vrij e Asamoah, nottataccia per Paquetà e Suso. La decide Lautaro.

Tirreno-Adriatico 2019 - le Pagelle della quinta tappa. Grande numero di Jakob Fuglsang - corsa da protagonista per Davide Gabburo : Jakob Fuglsang ha vinto in solitaria la quinta tappa della Tirreno-Adriatico. Il corridore dell’Astana si è imposto grazie ad un eccezionale attacco nel finale, precedendo Adam Yates (Mitchelton-Scott) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2019. Jakob Fuglsang 10: un numero dal fuoriclasse per il danese, che conferma l’ottimo momento di ...

Tirreno-Adriatico 2019 : le Pagelle della quarta tappa. Alexey Lutsenko eccezionale - Roglic vola in chiave classifica : Grandissimo spettacolo nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2019: la frazione partita da Foligno e giunta a Fossombrone, con gli strappi marchigiani da affrontare, ha premiato il campione kazako Alexey Lutsenko, abile a superare in uno sprint ristretto Primoz Roglic ed il leader della classifica generale Adam Yates. Andiamo a rivivere la frazione con le pagelle dei protagonisti. Alexey Lutsenko, voto 10: davvero impressionante oggi il ...

Sei Nazioni 2019 : Italia-Francia 14-25. Le Pagelle della sfida : gran chiusura per Sergio Parisse : L’Italia viene battuta in casa anche dalla Francia al termine dell’ultima sfida del Sei Nazioni di rugby: a Roma finisce 14-25 una partita a lungo in bilico e che poteva essere conquistata anche dagli azzurri. Di seguito le pagelle dell’incontro. Sergio Parisse (Italia), 10: prendetelo ad esempio. Man of the match in quella che è stata probabilmente la sua ultima partita all’Olimpico. E non è stato un contentino, bensì un ...

Tirreno-Adriatico 2019 - le Pagelle della terza tappa. Elia Viviani si conferma il più forte : Elia Viviani ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico. Il corridore della Deceuninck-Quick Step si è imposto in volata sul traguardo di Foligno, battendo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates). Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2019. Elia Viviani 10: il campione italiano si conferma il velocista più forte del momento, con ...

L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo - 2^ sestina : Pagelle - Bilancia 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo 2019 cosa riserverà agli ultimi sei segni dello zodiaco? Pronte a soddisfare tale risposta, le nostre previsioni astrali con target puntato espressamente sui giorni buoni e quelli da "ko". In questo contesto dunque, andremo a dare i voti in pagella ed allo stesso momento a classificare i prossimi sette giorni in calendario. Ovviamente il tutto in prospettiva dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

Biathlon - Mondiali 2019 : le Pagelle della staffetta mista a coppie. Grande Boe - ottimi gli azzurri! : Oggi si è svolta la staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon: argento bellissimo e pesantissimo di Dorothea Wierer e Lukas Hofer, che si arrendono soltanto a Johannes Thingnes Boe e Marte Olsbu Roeiseland. Bronzo per i padroni di casa della Svezia con Sebastian Samuelsson ed Hanna Oeberg. Di seguito le pagelle della gara. pagelle staffetta mista A COPPIE Mondiali Biathlon Johannes Thingnes Boe (Norvegia), 10: si aggiudica l’oro ...

Tirreno-Adriatico 2019 : le Pagelle della seconda tappa. Alaphilippe in trionfo - Bettiol sorpresa di giornata : Una seconda tappa da fuochi d’artificio quella andata in scena questo pomeriggio per la Tirreno-Adriatico 2019. Nella prima prova in linea della corsa italiana dopo la cronometro a squadre di ieri, il francese Julian Alaphilippe ha conquistato la vittoria sull’arrivo di Pomarance, collocato a 195 km dalla partenza di Lido di Camaiore. Il fuoriclasse transalpino della Deceuninck-QuickStep ha dominato la concorrenza in un traguardo ...