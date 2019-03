Padova | video a luci rosse nella palestra della scuola ' Bernardi' | scoppia lo scandalo

Schianto a Padova - Greta muore a 18 anni. Sui social i video fatti poco prima della tragedia : Greta Luison, diciotto anni, è morta in un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica a San Pietro in Gu (Padova). In auto insieme a lei viaggiavano altri quattro giovani, rimasti feriti. I cinque giovani, come si vede anche dalle immagini apparse sui loro profili social, erano reduci da una serata di divertimenti.Continua a leggere