Otto e mezzo - Meloni si scontra con ospiti e la Gruber : 'Devo chiudere vi tolgo l'audio' : Durante l'ultima puntata di Otto e mezzo si è assistito a una vera e propria rissa televisiva. Ospite di Lilli Gruber c'era Giorgia Meloni per parlare del Congresso sulla famiglia di Verona, vicino a lei erano seduti i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Damilano. A un certo momento della discussione gli animi si sono surriscaldati e la Gruber, in difficoltà nella gestione degli ospiti, ha minacciato la Meloni e i suoi ospiti di toglierle l'audio ...

Otto e mezzo - scontro Meloni-Gruber. La conduttrice : "Le tolgo l'audio" : Che sarebbe stata una puntata scoppiettante lo si era capito già all’annuncio degli ospiti di puntata. Da una parte Giorgia Meloni, dall’altra i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Damilano. Oltre a Lilli Gruber, naturalmente.Martedì sera a Otto e mezzo va in scena l’uno contro tutti della leader di Fratelli d’Italia, messa alle strette soprattutto sul tema della famiglia.prosegui la letturaOtto e mezzo, scontro Meloni-Gruber. La ...

Otto e mezzo - la rivolta contro Lilli Gruber : fuoco incrociato contro il leghista. Un bruttissimo sospetto : E' polemica a Otto e mezzo, su La7, sulla conduzione "ben poco imparziale" di Lilli Gruber. In studio sono presenti Pif, il filosofo del Pd Massimo Cacciari e il leghista Michele Geraci. "Fai una domanda a Geraci, lui fa per rispondere, e tu lo interrompi per dare la parola a Cacciari! Lilli, ma com

Otto e mezzo - notate qualcosa di strano? Il dettaglio andato in onda che incastra Lilli Gruber : 'Ma allora...' : Si chiama Otto e mezzo, ma forse dovrebbe cambiare nome. La trasmissione di Lilli Gruber , ormai è chiaro, viene registrata prima, prova ne è il fatto che spesso il talk show 'buca' le notizie, nel ...

Otto e mezzo - notate qualcosa di strano? Il dettaglio andato in onda che incastra Lilli Gruber : "Ma allora..." : Si chiama Otto e mezzo, ma forse dovrebbe cambiare nome. La trasmissione di Lilli Gruber, ormai è chiaro, viene registrata prima, prova ne è il fatto che spesso il talk show "buca" le notizie, nel senso che non ignora, non le manda in onda. Ieri poi si è visto un dettaglio, notato da TvBlog, che sve

Otto e mezzo registrato alle sette. L'orologio di Sallusti 'smaschera' il talk di La7 : Nel cinema si chiamano bloopers, ovvero quegli errori sfuggiti all’occhio di montatori e registi. Qualcosa di simile accade anche in televisione, con un oggetto in particolare che sta creando scompiglio tra gli addetti ai lavori.Trattasi degli orologi, specialmente quelli da polso, che tendono a comparire casualmente nei vari programmi svelando il vero orario, che spesso non coincide con quello di messa in onda.prosegui la letturaOtto e ...

Otto e Mezzo - Vittorio Feltri inchioda Lilli Gruber sul riscaldamento globale : "Questa roba..." : A Otto e Mezzo su La7 Lilli Gruber, a Le parole della settimanasu Rai 3 Massimo Gramellini. Cosa li accomuna? Aver fatto due programmi, sabato sera, dedicati al global warming, sulla scia della manifestazione di Milano (e di quelle avvenute in tutto il mondo) di venerdì. Discussione che con discreta

Otto e mezzo - Matteo Renzi da Lilli Gruber. A casa notano una cosa : 'Lì per un solo motivo' - umiliato : Soprattutto, però, a Renzi viene rimproverato un difetto che lo ha reso celebre in questi mesi ai margini della politica. L'essersi trasformato da piazzista politico a piazzista tout-court, con ...

Otto e mezzo - Marco Travaglio non c'è e lo massacrano : "Bonifico partito" - disastro in diretta : Più che Matteo Renzi, il "convitato di pietra" del titolo della puntata di Otto e mezzo che ha visto l'ex premier ospite di Lilli Gruber è stato Marco Travaglio. Il direttore del Fatto quotidiano, è cosa nota, con Renzi non ha mai avuto un buon rapporto, ma ora in ballo c'è anche il risarcimento dan

Otto e mezzo - Matteo Renzi da Lilli Gruber. A casa notano una cosa : "Lì per un solo motivo" - umiliato : Non è andata benissimo l'ospitata di Matteo Renzi a Otto e mezzo. L'ex segretario del Pd ha raccolto più critiche e insulti che applausi, almeno stando alle reazioni in diretta dei telespettatori su Twitter. Contestata la conduzione di Lilli Gruber, troppo condiscendente ("Quando era stata un cane d

Cina - Prodi 'apre' al governo : 'Italia intercetti la nuova via della seta'. E sull'Ue : 'Pane mezzo cOtto'" : Quando dico che Amsterdam ha fatto i suoi interessi, che la Grecia ha fatto i suoi interessi, succede come nella politica energetica: ognuno fa i suoi interessi. Il problema è che l'Europa è un pane ...

Vittorio Feltri contro Otto e Mezzo e Lilli Gruber : 'Giulia Sarti? Roba meschina e indegna' : Qualche giorno fa la conduttrice diventata famosa poiché sbieca, ha portato alla ribalta una questione non politica, bensì di mutande. Ha parlato a lungo delle foto osé in circolazione sul web di ...

Otto e Mezzo - il sondaggio di Lilli Gruber conferma il pericolo rosso : Pd in volo - cifre da brividi : Secondo alcuni sondaggi il Pd avrebbe agguantato il M5s. Non per Demopolis, la cui rilevazione è stata proposta nel corso di Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7, durante "Il punto di Paolo Pagliaro". Certo però che i democrat stiano guadagnando terreno: anche per la rilevazione proposta a Otto e Mez

La gaffe di Borghi a 'Otto e Mezzo' diventa virale sui social : Roma, 14 mar., askanews, - Il botta e risposta tra la conduttrice Lilli Gruber e l'economista della Lega Claudio Borghi andato in scena ieri sera su La 7 durante la puntata di 'Otto e Mezzo' è ...