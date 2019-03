Omicidio Sana | tutti assolti | autorizzate nuove indagini in Italia

Sana - Pg indaga 3 familiari per Omicidio : 21.45 L'indagine a Brescia sulla morte di Sana, la ragazza morta in Pakistan ad aprile scorso dopo aver rifiutato il matrimonio combinato, è stata avocata a sè dal Procuratore generale della città lombarda. A differenza della Procura di Brescia che aveva aperto l'indagine a carico di ignoti e senza ipotesi di reato, il pg Dell'Osso ha iscritto nel registro degli indagati, padre, zio e uno dei fratelli della ragazza con l'accusa di omicidio. I ...

Brescia - Omicidio di Sana Cheema : "Nessuna prova a carico della famiglia" : Brescia, 18 febbraio 2019 - Non ci sono state testimonianze contro la famiglia e, di conseguenza, non sono state fornite prove alla corte pakistana dell'omicidio d'onore. Da qui l'assoluzione di tutti ...

Omicidio Sana Cheema. Sbai : “Basta rapimenti e violenza sulle donne” : Omicidio Sana Cheema. Sbai: “Basta rapimenti e violenza sulle donne. Comunità internazionale intervenga”. “Mancanza di prove certe. Con questa motivazione un tribunale pachistano ha assolto il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell’aprile del 2018 per costringerla a nozze combinate nel Paese d’origine della famiglia. Eppure gli stessi, nel corso delle ...

