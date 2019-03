Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - si entra nel vivo delle qualificazioni. I prossimi appuntamenti con l’Italia e le chance degli azzurri : Manca poco più di un anno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e siamo ormai entrati nel pieno delle qualificazioni per l’appuntamento più importante del quadriennio, gli atleti inseguono il sogno a cinque cerchi e sono pronti ad affrontare le durissime selezioni che metteranno in palio i pass per il Sol Levante. Qualificarsi ai Giochi è diventato sempre più complicato, i criteri di ammissione sono sempre più stringenti e bisognerà davvero dare il ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Numero massimo raggiunto nel trap femminile e nello skeet maschile : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Federica Pellegrini e l’esperienza televisiva : “Ho svelato chi sono. Dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 vorrei continuare con Italia’s Got Talent” : Federica Pellegrini e il suo ruolo di giudice nella trasmissione Italia’s Got Talent? Un successo. Non ci sono altri modi per definire l’esperienza della campionessa di nuoto nei panni di giurata debuttante dello show che venerdì si è chiuso su Sky Uno e TV8. Una Pellegrini sciolta e disinvolta in questo ruolo e a lei sembra essere piaciuto molto. La fuoriclasse delle vasche, infatti, pare essere intenzionata a replicare ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari e Lara Mori : corsa lanciata verso le Olimpiadi 2020. L’Italia brilla in Coppa del Mondo - passi verso Tokyo : La prima parte della Coppa del Mondo 2018-2020 di Ginnastica artistica (sì, il massimo circuito itinerante riservato alle singole specialità è formalmente spalmato su ben tre stagioni…) si è conclusa con la tappa di Doha: siamo arrivati a metà del cammino, si sono disputate le prime quattro gare delle otto in programma. Il bilancio, dopo aver disputato tre eventi in un mese (calendario eccessivamente compresso), è molto soddisfacente in ...

FOTO Torcia Olimpiadi Tokyo 2020 - presentata la fiaccola : verrà accesa tra un anno : Oggi è stata ufficialmente presentata la Torcia delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tadahiro Nomura, tre volte olimpionico di judo, ha mostrato la creazione realizzata da Tokujin Yoshioka a un anno esatto dall’inizio del cammino che porterà poi all’accensione del braciere nello Stadio della capitale giapponese. La Torcia è lunga 71 centimetri, pesa 1,2 chilogrammi ed è realizzata in alluminio riciclato. L’apertura superiore ha la ...

Tiro a volo - Jessica Rossi si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020! Apoteosi in Coppa del Mondo ad Acapulco : L’Italia stacca la seconda ed ultima carta olimpica possibile nel trap femminile: a conquistarla per la nostra federazione è Jessica Rossi, che nella prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso ad Acapulco, in Messico, vince la finale. Battuta in un rush conclusivo tiratissimo l’australiana Laetisha Scanlan, che aveva già ottenuto il pass per Tokyo, mentre è la Cina a prendere l’altro posto in Giappone, grazie al ...