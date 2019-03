Olimpiadi 2026 | Malagò mette le cose in chiaro | “compatti per Milano-Cortina | gli altri

Olimpiadi Invernali 2026 - Commissione di Valutazione del CIO in Italia a inizio aprile : La Commissione di Valutazione del CIO farà visita in Italia dal 1° al 6 aprile, settimana prossima dunque sarà molto importante per il nostro Paese che è in corsa per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 con Milano e Cortina d’Ampezzo. I rappresentanti saranno accolti all’aeroporto di Venezia da Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. A dare l’annuncio è stato Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ...

Olimpiadi 2026 - quanti soldi guadagnerebbe l’Italia? Tutte le cifre e le stime - Milano e Cortina sognano : L’Italia è in corsa per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026, Milano e Cortina d’Ampezzo sono candidate per ospitare la rassegna a cinque cerchi e sono pronte per sfidare Stoccolma nel testa a testa finale. Riportare i Giochi nel nostro Paese a 20 anni da Torino 2006 sarebbe un evento fondamentale non solo in termini di prestigio ma anche economici. quanti soldi guadagnerebbe l’Italia ospitando le Olimpiadi Invernali 2026? I ...

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Ghedina sicuro : “avremo il pieno appoggio del Governo” : Il sindaco di Cortina ha parlato al termine del summit tenutosi a Palazzo Chigi sulla candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 “Fondi dal governo? Diciamo che l’incontro è risultato molto positivo e probabilmente nei prossimi giorni, anche nella prossima seduta del consiglio dei ministri, ci sarà un pieno appoggio alla candidatura. Noi usciamo molto contenti e soddisfatti“. Lo dice il sindaco di Cortina, Gianpietro ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Sogno di chiudere con una medaglia alle Olimpiadi del 2026” : Una stagione piuttosto difficile, partita con molta sfortuna (frattura del malleolo), è andata a concludersi comunque nel modo migliore, con la medaglia iridata in Super G ad Are e la vittoria in discesa a Crans Montana in Coppa del Mondo: Sofia Goggia, campionessa olimpica di discesa libera, guarda già verso il futuro. Come riportato dall’ANSA, a margine della presentazione di ‘Sport e Legalità-la Scuola in cattedra’, ...

Olimpiadi : per Milano-Cortina 2026 al via raccolta disponibilità hotel (2) : (AdnKronos) - Una volta ricevuta tutta la documentazione (all’e-mail fornita dal CIO), il Comitato organizzatore dovrà ‘bloccarle’ 15 mesi prima dell’inizio dei Giochi. “Sono certo che i nostri associati aderiranno con entusiasmo all’invito del CONI – afferma il vicepresidente nazionale di Federalbe

Olimpiadi : per Milano-Cortina 2026 al via raccolta disponibilità hotel : Venezia, 18 mar. (AdnKronos) - Entra nel vivo il processo di candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. Federalberghi Veneto – attraverso le strutture di Belluno e Cortina – lancia l’appello agli albergatori associati, che - entro il 31 marzo - dovranno fornire la propria disponi

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'Fondi? Prima arrivino i Giochi' : 'Prima di tutto devono arrivare le Olimpiadi, e poi faremo le cose utili e necessarie per fare in modo che ci siano delle opere non solo finalizzate alle Olimpiadi ma che restino come eredità al ...

'Non è detto che lo stato finanzi le Olimpiadi del 2026' - ci dice Valente : Roma. "Un miliardo di benefici dalle Olimpiadi? Ma dove li ha presi, Salvini, questi numeri?". Strabuzza gli occhi, Simone Valente, mentre attraversa il Transatlantico col passo lungo e l'aria ...

Olimpiadi 2026 - Salvini : 'Il governo dovrà trovare i fondi' : 'Sono straconvinto che le Olimpiadi del 2026 saranno un'occasione eccezionale, una vetrina per le incredibili bellezze italiane e lombarde. Per quel che riguarda l'impegno del governo, penso che ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Malagò è certo : “sarà ballottaggio con Stoccolma sino all’ultimo” : Milano-Cortina 2026, una candidatura molto forte da parte del Coni che crede fermamente di poter avere la meglio su Stoccolma La candidatura ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 resta “una partita assolutamente aperta” e da affrontare “con molto rispetto per Stoccolma”. “Se sarà un testa a testa? Assolutamente sì, non può che essere così“. Lo dice il presidente del Coni, Milano-Cortina ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Alberto Tomba : “Una bella cosa per tutto il nostro Paese” : Un tifoso in più, ma era difficile pensare il contrario, per la candidatura congiunta Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026: Alberto Tomba in una breve intervista rilasciata al “Corriere delle Alpi” ha esternato il suo pensiero circa la possibilità di ospitare in Italia la rassegna a cinque cerchi. Tomba ha così definito la possibile vittoria della candidatura congiunta dell’Italia: ...

Olimpiadi 2026 - Sala : "Mattarella garantisce il suo supporto" : 'Mattarella continua a garantire tutto il suo supporto per le Olimpiadi, se il paese è compatto le condizioni sono buone possibilità'. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine dell'...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : visita del CIO ad inizio aprile. Il 7 maggio presentazione in collegamento video da Roma : Novità per la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026: oggi a Roma si sono riuniti la Giunta Nazionale CONI ed il Consiglio Nazionale del CONI, nei quali si è discusso anche delle prossime tappe da affrontare per ottenere l’organizzazione dei Giochi. Si è fatto il punto della situazione ad una settimana esatta dalla riunione con il Governo a Palazzo Chigi ed è stato annunciato che dall’1 al 6 ...