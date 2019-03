Offerte di Primavera Amazon 2019, quali sono gli sconti e le promozioni in corso

Arrivano su Amazon le Offerte di Primavera: una nuova iniziativa organizzata dal colosso dello shopping con tantissimi prodotti di ogni genere proposti a prezzi super scontati. Evento che si terrà su Amazon dal 27 Marzo al 7 Aprile e che riguarderà oltre ai prodotti per la Casa anche il mondo della tecnologia. Numerose le offerte, dagli smartphone di Sony e Motorola ai Tv 4K di Samsung e Philips. Non mancano inoltre promozioni su videogiochi, cuffie, stampanti e altro ancora. Qui la pagina con tutte le offerte disponibili.

