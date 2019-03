Nuovo stadio Cagliari | delibera ok | domani il voto in Consiglio

Miccichè - spero presto Nuovo stadio Roma : ANSA, - Roma, 27 MAR - Nell'ottica di rinnovamento degli stadi italiani "è importante che le autorità locali supportino i club in questo percorso, soprattutto quando si dimostrano disponibili ad ...

San Siro - Nuovo stadio/ Sala : 'Inter e Milan lo costruiscano - ma proprietà al Comune' : nuovo stadio San Siro, l'impianto per Milan e Inter: il sindaco di Milano Beppe Sala avvisa, 'la proprietà resti al Comune'.

San Siro addio - Milan e Inter vogliono il Nuovo stadio : Altro che derby, Milan e Inter non sono mai state tanto vicine e concordi. I rossoneri hanno fornito l'assist, i nerazzurri hanno preso la palla al volo e, insieme, sembrano avviate verso il gol. Ovvero la costruzione di un nuovo impianto, dando così l'addio definitivo a San Siro, che verrebbe abbattuto. La questione è complicata, perché oltre agli aspetti tecnici ed economici c'è una netta contrapposizione tra modernisti e nostalgici. Chi ...

Inter e Milan d'accordo : il Nuovo stadio pronto nel 2023. Non si chiamerà Meazza : I tifosi di Inter e Milan tremano dato che lo stadio Meazza rischia seriamente di essere non solo abbandonato da parte di entrambi i club, in favore di un nuovo impianto moderno e di proprietà, ma anche di essere abbattuto. Sui social la maggioranza dei supporter nerazzurri e rossoneri sono contrari a questa soluzione ma Inter e Milan hanno bisogno di adeguarsi a tutti i più grandi club europei che hanno uno stadio di proprietà e non legato a ...

Nuovo San Siro - Cecchetti (Lega) : “Lo stadio non va abbattuto. Sindaco Sala dimostra inadeguatezza” : E’ l’argomento di questo periodo per la Milano calcistica. Con la sosta per le nazionali, a tenere banco è la questione stadio San Siro. A tal proposito si è espresso in merito anche Fabrizio Cecchetti, commissario della Lega di Milano e vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, che attraverso una nota ha detto: “Giù le mani da San Siro. Lo stadio non va abbattuto. Può essere benissimo rimodernato: sia ...

Nuovo San Siro - Cecchetti (Lega) : “Lo stadio non va abbattuto. Sindaco Sala dimostra inadeguatezza” : E’ l’argomento di questo periodo per la Milano calcistica. Con la sosta per le nazionali, a tenere banco è la questione stadio San Siro. A tal proposito si è espresso in merito anche Fabrizio Cecchetti, commissario della Lega di Milano e vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, che attraverso una nota ha detto: “Giù le mani da San Siro. Lo stadio non va abbattuto. Può essere benissimo rimodernato: sia ...

Calcio - il sindaco Sala sul Nuovo stadio San Siro : “Dovrà essere di proprietà del Comune” : nuovo capitolo sul futuro dello stadio San Siro. Negli ultimi giorni Inter e Milan sembrano ormai aver condiviso l’idea di dover costruire un nuovo impianto in cui possano giocare entrambe le squadre ed ora è il sindaco di Milano Giuseppe Sala a esprimere la propria opinione in merito alla vicenda. Secondo il primo cittadino del capoluogo lombardo “bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo ...

Sala - Nuovo stadio Milano sia comunale : Milano, 27 MAR - Se Inter e Milan decideranno di fare un nuovo stadio a Milano "bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che ...

San Siro - il Nuovo stadio potrebbe diventare la casa della Nazionale? [DETTAGLI] : Inter e Milan sembrano ormai orientate a dire addio allo stadio “Giuseppe Meazza” per costruire un nuovo impianto di fronte a San Siro, nell’area che attualmente ospita i parcheggi. L’ Italia si sta preparando a salutare uno degli stadi storici del Paese. Il progetto prevede uno stadio di circa 60 mila spettatori, parzialmente interrato per ridurre l’impatto acustico, e la sua costruzione dovrebbe costare ...

Inter-Milan : Nuovo stadio nel 2023 - non si chiamerà Meazza. San Siro demolito : UNA SETTIMANA, POI IL 2023 COME DATA D'ESORDIO - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport al Comune di Milano saranno presentati i progetti per la realizzazione della nuova opera soltanto ...

Sala : "Il Nuovo stadio di Milano sia comunale" : Se Inter e Milan decideranno di fare un nuovo stadio a Milano 'bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo ...

Sala - Nuovo stadio Milano sia comunale : ANSA, - Milano, 27 MAR - Se Inter e Milan decideranno di fare un nuovo stadio a Milano "bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. È ...

Nuovo stadio - Sala : «Serve formula per renderlo proprietà del Comune» : Nuovo stadio Milano – Il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato nuovamente sulla proposta di realizzare un Nuovo stadio di calcio a Milano, demolendo il “Meazza” di San Siro, la cui ristrutturazione sarebbe particolarmente costosa e creerebbe il problema del dove spostare gli incontri di Milan e Inter in attesa di completare i lavori. […] L'articolo Nuovo stadio, Sala: «Serve formula per renderlo proprietà del Comune» è stato ...

Nuovo Meazza - vecchio problema! Milan e Inter club senza identità : due big nello stesso stadio - un paradosso tutto italiano : Milan ed Inter hanno deciso che strada intraprendere per quanto concerne il Nuovo stadio che sorgerà in quel di San Siro, accanto alle ceneri del vecchio Meazza La querelle legata al Nuovo stadio di Milan ed Inter è entrata nel vivo nei giorni scorsi, dopo che sono trapelate le prime indiscrezioni in merito alle intenzioni dei due club. Vi sono infatti diversi spunti di discussione che stanno animando tifosi ed addetti ai lavori, alcuni ...