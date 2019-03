Nuovo San Siro | l’assessore Guaineri | “Meazza storico ma non si può bloccare progresso”

Nuovo San Siro - Cecchetti (Lega) : “Lo stadio non va abbattuto. Sindaco Sala dimostra inadeguatezza” : E’ l’argomento di questo periodo per la Milano calcistica. Con la sosta per le nazionali, a tenere banco è la questione stadio San Siro. A tal proposito si è espresso in merito anche Fabrizio Cecchetti, commissario della Lega di Milano e vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, che attraverso una nota ha detto: “Giù le mani da San Siro. Lo stadio non va abbattuto. Può essere benissimo rimodernato: sia ...

Calcio - il sindaco Sala sul Nuovo stadio San Siro : “Dovrà essere di proprietà del Comune” : nuovo capitolo sul futuro dello stadio San Siro. Negli ultimi giorni Inter e Milan sembrano ormai aver condiviso l’idea di dover costruire un nuovo impianto in cui possano giocare entrambe le squadre ed ora è il sindaco di Milano Giuseppe Sala a esprimere la propria opinione in merito alla vicenda. Secondo il primo cittadino del capoluogo lombardo “bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo ...

San Siro - il Nuovo stadio potrebbe diventare la casa della Nazionale? [DETTAGLI] : Inter e Milan sembrano ormai orientate a dire addio allo stadio “Giuseppe Meazza” per costruire un nuovo impianto di fronte a San Siro, nell’area che attualmente ospita i parcheggi. L’ Italia si sta preparando a salutare uno degli stadi storici del Paese. Il progetto prevede uno stadio di circa 60 mila spettatori, parzialmente interrato per ridurre l’impatto acustico, e la sua costruzione dovrebbe costare ...

Inter-Milan : Nuovo stadio nel 2023 - non si chiamerà Meazza. San Siro demolito : UNA SETTIMANA, POI IL 2023 COME DATA D'ESORDIO - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport al Comune di Milano saranno presentati i progetti per la realizzazione della nuova opera soltanto ...

Nuovo San Siro : ok la tradizione - no al nome “Meazza” : Naming rights Nuovo stadio San Siro – Prima l’ok del Milan, adesso il dì dell’Inter. Con il via libera dei nerazzurri la storia dello stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro sembra essere più che mai vicina al capolinea. I due club sono pronti a partire con un Nuovo progetto: uno stadio al passo con i […] L'articolo Nuovo San Siro: ok la tradizione, no al nome “Meazza” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e ...

Accordo tra Inter e Milan per chiudere San Siro e costruirne uno Nuovo : Milano Addio alla Scala del Calcio, uno degli stadi più conosciuti, inserito al secondo posto nella classifica dei più belli al mondo dal Times. Tutto vero, è fuga dal Meazza. Per buona pace dei nostalgici, affossati in un passato che di certo insegna ma che non viaggia al passo con i tempi. Milan e Inter hanno deciso, non ...

Nuovo Stadio San Siro - le parole del Sindaco di Milano Giuseppe Sala : Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un incontro con il ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli, ha commentato le voci per cui Inter e Milan si starebbero mettendo d’accordo per un Nuovo impianto, alternativo al Meazza, da costruire nell’area dei parcheggi dell’attuale Stadio. Queste le sue parole: “La Soprintendenza sta verificando che non ci siano vincoli su San Siro. A me ad oggi ...

Sala : «Nuovo stadio? Preferirei si lavorasse su San Siro» : Il sindaco di Milano Beppe Sala è intervenuto a proposito della possibilità che Inter e Milan decidano di realizzare un nuovo stadio, con conseguente demolizione del “Meazza”: «La sovrintendenza sta verificando che non ci siano vincoli su San Siro, a me ad oggi non risultano. Io ribadisco la mia posizione: Preferirei che si lavorasse su […] L'articolo Sala: «Nuovo stadio? Preferirei si lavorasse su San Siro» è stato realizzato da Calcio e ...

Abbattere San Siro per il Nuovo stadio - i tifosi protestano : L’edizione odierna della Gazzetta riporta la notizia dell’accordo trovato dalle due società di calcio milanesi per quanto riguarda il nuovo stadio. “Inter e Milan ormai convergono su un progetto condiviso per il nuovo stadio da presentare a Palazzo Marino: prevede la costruzione di un impianto “ex novo”, nell’attuale area occupata dai parcheggi” La conferma è arrivata direttamente dall’a.d. nerazzurro ...

Milan ed Inter sono d’accordo - Nuovo stadio a San Siro : il Meazza verrà abbattuto - tifosi nostalgici “in lacrime” : Milan ed Inter sono vicinissime alla presentazione di un progetto per quanto concerne il nuovo stadio che sorgerà in quel di San Siro, il vecchio Meazza verrà abbattuto Milan ed Inter hanno raggiunto un accordo, continueranno infatti a braccetto l’iter per la costruzione di un nuovo stadio, presentando nelle prossime settimane un progetto ex novo al Comune di Milano. Le parole dell’a.d. Interista Alessandro Antonello sono ...

Nuovo San Siro - Antonello (AD Inter) : “A breve comunicheremo la nostra scelta riguardo lo stadio” : “A breve comunicheremo al Comune quale sarà la scelta di Inter e Milan per quanto riguarda lo stadio”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, intervistato da Sky Sport. Che prosegue: “Stiamo lavorando a questo progetto insieme al Milan e riteniamo che lo stadio di proprietà possa essere uno degli asset fondamentali per la crescita dei club stessi. Inter e Milan stanno lavorando ...