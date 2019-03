motori.ilgazzettino

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Se a tutto ciò si aggiungono le opportunità offerte dall'elettronica, ovvero la possibilità di impostare la guida sulle modalità Comfort, Sport e Sport+, si avrà chiaro il quadro completo delle ...

donalove5_df : RT @ilmessaggeroit: Nuova Z4: la roadster BMW riscopre la capote in tela. Fascino, hi-tech e prestazioni al top - ilmessaggeroit : Nuova Z4: la roadster BMW riscopre la capote in tela. Fascino, hi-tech e prestazioni al top - Car_Magazine_It : In attesa di provare la nuova BMW Z4 roadster sulla pista di Vallelunga siamo andati a fare un giro del lago di Br… -