Nuoto | Campionati Italiani Riccione 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Nuoto : Sun Yang fa paura ai campionati cinesi. Tempi rilevanti a Quingdao in vista dei Mondiali a Gwangju : La Cina mostra i muscoli e lo fa fin dai campionati nazionali di Nuoto che si stanno tenendo a Quingdao (24-31 marzo). Nelle prime giornate di gara i Tempi di un certo spessore sono diversi e vale la pena analizzarli. Partiamo dal pluricampione olimpico Sun Yang che nonostante tutto continua a volare in acqua. Yang infatti, al centro di un caso per aver distrutto le provette in un controllo antidoping (clicca qui per saperne di più) comportante ...

Nuoto - Assoluti primaverili 2019 : Federica Pellegrini febbricitante a una settimana dai campionati italiani di Riccione : Non è certo la marcia di avvicinamento ideale per i campionati italiani di Riccione, quella di Federica Pellegrini costretta a letto da una febbre piuttosto alta e da un attacco influenzale, tipico di questo periodo. L’azzurra ha postato su Instagram ieri sera una foto con tanto di termometro che segna 38.6° e di commento ironico allegato “E via su su suuuu sempre più su!!!! Oggi tentiamo il record…. Meglio riderci su porca di ...

Nuoto - Campionati spagnoli open 2019 : Margherita Panziera primo tempo stagionale al mondo nei 200 dorso - bene Quadarella nei 400 sl : A Madrid sono andati in archivio i Campionati nazionali open ma per l’Italia è stato un test molto indicativo in vista degli Assoluti primaverili (2-6 aprile) che andranno in scena tra poco meno di un mese nella vasca romagnola. Ad aprire letteralmente le acque nella piscina iberica è stata Margherita Panziera. L’atleta veneta, oro europeo nei 200 dorso a Glasgow nel 2018, si è imposta con l’eccellente crono di ...

Nuoto - Campionati spagnoli open invernali : Italia in grande spolvero - impressiona Margherita Panziera : Il 15 marzo sono iniziati i Campionati spagnoli open invernali di Nuoto. La competizione, che si sta svolgendo a Madrid, vede numerosi azzurri protagonisti: nella seconda giornata di gare a fare la voce grossa in casa Italia è stata Margherita Panziera, che ha avvicinato il muro del minuto nei 100m dorso femminili. 200m farfalla maschili La seconda giornata di finali è stata aperta dalla gara dei 200m farfalla maschili. Lotta a due per la ...

Nuoto - la 'Pianeta sport' di Reggio Calabria vince i campionati regionali Fin di Catanzaro : La "Pianeta sport" del presidente Nucera, poi, si è messa in evidenza anche nelle gare dedicate alle donne. Elettra Catizzone ha conquistato la me daglia di bronzo sui 200 farfalla e, insieme a Sarah ...

Uisp Nuoto Agonistica Orvieto - pioggia di medaglie ai Campionati Regionali Fin : Sono stati due weekend molto interessanti quelli dei Campionati primaverili in vasca corta tenutisi sabato 23 e domenica 24 febbraio e sabato 2 e domenica 3 marzo alla Piscina Pellini di Perugia. Il ...

Nuoto : ottima Rari Nantes Cairo ai campionati regionali di Genova : Lo scorso fine settimana si sono svolti presso la piscina Sciorba di Genova i campionati regionali di Nuoto master con la presenza di ben 500 atleti. Alla kermesse ha partecipato anche la Rari Nantes ...

Tre titoli italiani per la Virtus Buonconvento ai Campionati italiani di Nuoto salvamento : Dopo i bellissimi risultati dei Campionati Regionali di Categoria la Virtus Buonconvento si è trasferita a Riccione per prendere parte ai nazionali di nuoto salvamento. Le femmine della categoria ...

Nuoto sincronizzato - Campionati Italiani 2019 : Linda Cerruti - Manila Flamini e Giorgio Minisini incantano in vasca : Sono andati in archivio a Riccione i Campionati Italiani di Nuoto sincronizzato 2019 e la manifestazione aveva un nome su tutti: Manuel Bortuzzo. Quanto accaduto a Roma al giovane nuotatore nostrano ormai è noto e la manifestazione nazionale aveva decisamente un’atmosfera particolare. In vasca il titolo del solo (routine free) è stato vinto da “Sua Maestà” Linda Cerruti che con 94.267 ha preceduto Manila Flamini (91.733) e ...