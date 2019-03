Nove infermiere dello stesso reparto incinte in contemporanea | baby boom a Portland

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019), che lavorano nel medesimodel medesimo ospedale, aspettanomente un bambino. È quello che accade anel Maine, negli Stati Uniti. A riportare la vicenda è HuffPost US: le donne dovrebbero dare alla luce i figli tra aprile e luglio e il loro post Facebook (in cui otto dellefuture mamme sono state ritratte col pancione in bella mostra) ha fatto il giro del web.Tutte impiegate presso il Maine Medical Center, lesi sono messe in posa tenendo in mano un cartello in cui era riportata la data prevista per il parto. Stando a quanto riporta il sito della struttura ospedaliera, alcune di loro sono già mamme, per altre invece si tratta del primo figlio. L'ospedale, inoltre, fa sapere di aver già predisposto un piano per quando leandranno in maternità. Le future mamme assicurano che al ...

