lastampa

(Di mercoledì 27 marzo 2019)pigmenti per tatuaggi devono esseredal mercato perché contengono sostanze cancerogene o che provocano allergie. Lo ha deciso il, che ha pubblicato i provvedimenti ...

LaStampa : Nove inchiostri da tatuaggio ritirati per ordine del Ministero della Salute: “Sono cancerogeni”… - infoitsalute : Nove inchiostri da tatuaggio ritirati per ordine del Ministero della Salute: “Sono cancerogeni” - milkoffy : RT @LaStampa: Nove inchiostri da tatuaggio ritirati per ordine del Ministero della Salute: “Sono cancerogeni” -