espresso.repubblica

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Casaleggio senior ispirò la campagna pro-Brexit e per M5S dettò la linea: mai con i dem. Dopo le accuse e gli arresti al Campidoglio, un libro svela le origini reali dele la rete sovranista che l'avvolge

blogLinkes : No al Pd, sì a Bossi e Bannon: ecco le vere radici del Movimento 5 Stelle - Milestemplaris : @GLFurano @indiepatico Non sono d'accordo. Il secondo è Bannon-Trump, con immagine ripulita come tutti i fasci del… -