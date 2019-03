Nissan - A New York le sportive 50th Anniversary

quattroruote

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Lasi prepara a celebrare la storia delle sueal Salone di New. Il 2019 segna infatti i 50 anni dal debutto della 240Z, capostipite di una fortunata serie di modelli ad alte prestazioni e, proprio per questo motivo, la Casa giapponese ha svelato un teaser che anticipa delle nuove serie speciali celebrative.Una collezione da sogno per il mezzo secolo. Nell'immagine viene mostrata una collezione celebrativa, che potrebbe quindi essere esposta al Salone americano: vediamo la 240Z e gli esemplari della GT-R delle varie serie, inclusa la GT-R50, ma anche la 370Z e la GT-R Nismo attuali. Il logonell'immagine potrebbe fare quindi riferimento a una serie limitata dei due modelli attualmente a listino, ma, per il momento, non sono trapelati ulteriori dettagli.

