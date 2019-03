New York | violenta contrazione per Royal Caribbean Cruises

New York : al centro degli acquisti Pioneer Natural Resources : Seduta decisamente positiva per Pioneer Natural Resources , che tratta in rialzo del 2,14%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Pioneer ...

Di Maio a New York : 'L'esecutivo durerà per l'intero mandato. Confindustria? Ha le preoccupazioni del governo' : ...Di Maio ha poi illustrato agli investitori statunitensi le principali azioni che Palazzo Chigi ha messo e metterà in campo per rilanciare la crescita e contrastare il rallentamento dell'economia ...

Bimbi non vaccinati banditi da luoghi pubblici in una contea di New York : Un sobborgo di New York, la contea di Rockland, ha deciso di bandire tutti i bambini non vaccinati dai luoghi pubblici, non solo le scuole ma anche, parchi, centri commerciali e persino chiese, nel tentativo di fermare un'epidemia di morbillo in corso dallo scorso ottobre. Lo hanno annunciato, riporta il sito della Cnbc, le autorità locali, con il provvedimento che durerà almeno un mese.Lo stato di emergenza dichiarato, il primo di ...

Nissan - A New York le sportive 50th Anniversary : La Nissan si prepara a celebrare la storia delle sue sportive al Salone di New York. Il 2019 segna infatti i 50 anni dal debutto della 240Z, capostipite di una fortunata serie di modelli ad alte prestazioni e, proprio per questo motivo, la Casa giapponese ha svelato un teaser che anticipa delle nuove serie speciali celebrative.Una collezione da sogno per il mezzo secolo. Nell'immagine viene mostrata una collezione celebrativa, che potrebbe ...

New York : in acquisto Pulte : Rialzo per Pulte , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,54%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

New York : in forte denaro Ralph Lauren : Ottima performance per la maison statunitense , che scambia in rialzo del 2,44%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del World Luxury Index . Ciò ...

A New York corre Abercrombie & Fitch : Grande giornata per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,45%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del ...

New York : amplia il rialzo Wellcare Health Plans : Prepotente rialzo per Wellcare Health Plans , che mostra una salita bruciante del 9,16% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Il giardino - Newyorkese e interattivo - di Pandora : Chanel ImanFilipo Ficarelli Vita Clausen, Chanel Iman e Charisse Ford-HughesChanel ImanMelody AcevedoAnna SarellyChanel ImanChanel Iman e Filipo FicarelliAylin KoenigNoelle Downing, Melody Acevedo e Olivia RinkChanel Iman e Charlotte Ford-HughesImmaginate un grande cubo, con lati di circa cinque metri, tutto completamente verde, cioè ricoperto di muschio, erba e foglie di tantissime specie diverse tra loro. Ora, immaginate anche che questa sorta ...

Lincoln - A New York con la Suv Corsair - VIDEO : La Lincoln, il brand di lusso della Ford, presenterà al Salone di New York una nuova Suv denominata Corsair. Per il momento è stato diffuso un singolo teaser della fiancata che non consente di intuire molto sul design, ma che ne conferma le dimensioni relativamente compatte. Quarta Suv della gamma. La Corsair dovrebbe infatti rappresentare l'erede dell'attuale MKC, cugina della Ford Escape, a sua volta imparentata con la Kuga europea. La Lincoln ...

Epidemia di morbillo in una contea di New York : dichiarato stato di emergenza - Sky TG24 - : La contea di Rockland ha vietato i luoghi in cui si radunano più di dieci persone a tutti i bambini non vaccinati. Si tratta della misura più restrittiva decisa fino a questo momento dalle autorità ...

New York dichiara l'emergenza morbillo : bambini non vaccinati banditi dai luoghi pubblici : Non è servito l'ordine esecutivo di ritirare 6.000 bambini non vaccinati dalla scuola e neanche la campagna di prevenzione lanciata da dottori, rabbini, assistenti sociali per informare sui benefici ...

A New York la scuola calcio vietata ai genitori (guidata da un italiano) : Il Corriere dello Sport, a firma Massimo Basile, dedica una pagina a una notizia statunitense che ha risvolti molto interessanti anche in Italia. È un servizio su una scuola calcio nel cuore di New York, al Queens, guidata da un italiano: Filippo Giovagnoli, 48 anni, che ha giocato in Serie C e in Serie D. La particolarità di questa Academy (la Metropolitan Oval, o Met Oval) è che non ci sono genitori, a loro non è consentito entrare. “Stanno ...

Di Maio a New York : “Non sono qui per rassicurare sulla Cina. Sosteniamo accordo commerciale Juncker-Trump” : “Questa missione era già stata prevista e rimandata per lo shutdown. sono contento che capiti in questa settimana perché avrò modo di spiegare al nostro alleato, gli Stati Uniti, che siamo alleati e vogliamo restare nella Nato e siamo partner commerciali. Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio. “Non sono qui per rassicurare ma per portare avanti ancora di più le relazioni politiche e commerciali” dice rispondendo a chi gli chiedeva se la ...