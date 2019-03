Nba | la festa dei Los Angeles Clippers per i playoff | lo champagne è per Danilo Gallinari

Nba – Clippers ai Playoff! Gallinari stappa lo champagne - Doc Rivers scatena la festa : “ci davano solo 33 vittorie!” [VIDEO] : Grazie al successo arrivato contro i Timberwolves, i Los Angeles Clippers hanno raggiunto i Playoff: Gallinari, sempre più leader, stappa lo champagne, Doc Rivers carica il gruppo e scoppia la festa Grazie al successo arrivato nella notte contro i Minnesota Timberwolves è finalmente arrivata l’ufficialità: i Los Angeles Clippers giocheranno i Playoff! Decisivo il solito Danilo Gallinari da 25 punti, 10 rimbalzi e 4 assist, sempre più ...

Nba – I Nuggets tornano ai Playoff dopo 6 anni : nello spogliatoio scoppia la festa! [VIDEO] : Grazie alla vittoria ottenuta contro i Boston Celtics nella notte, i Denver Nuggets hanno la certezza matematica di giocare i Playoff: grande festa nello spogliatoio per un traguardo che mancava da 6 anni “È una bella sensazione,quattro anni di lavoro, due che si sono fermati ad un soffio dall’obiettivo. E’stato il nostro stimolo per una serata come questa“, con queste parole coach Michael Malone certifica l’accesso ai ...

Nba - risultati della notte : Miami passa a OKC - i Pelicans rovinano la festa di Nowitzki : Oklahoma City Thunder-Miami Heat 107-116 Basta un solo dato per capire dove è stata fatta la differenza tra Thunder e Heat. Punti dalla panchina di OKC: 10; punti dalla panchina di Miami: 67. Guidati ...

Nba - Steph Curry fatto 30 vuole fare 31 e la 'festa' agli Houston Rockets : Lo scorso 14 marzo la festa per i suoi 30 anni fece diverse vittime , lasciando Klay Thompson infortunato dopo una brutta caduta, regalando al mondo intero dei video con uno Steve Kerr scatenato per una notte e ridando al tempo stesso carica a un gruppo che sembrava un po' spento e demotivato. Questa volta Steph Curry dovrebbe optare per una ...

Nba : festa per Spike Lee e i Knicks : I Knicks cavalcavano la terza peggior serie di sconfitte interna della storia nell'intero panorama dello sport professionistico americano con diciotto consecutive e un solo diktat nel tanking. La ...

Nba - La doppia festa dei Knicks : per l'Oscar del supertifoso Spike Lee e per una rivincita attesa 20 anni : E' stata una notte di festa per la 'Knicks nation': il regista Spike Lee, il più noto e a tratti indisciplinato tifoso della prima fila del Garden, è stato premiato con l'Oscar per la migliore ...