NBA | Antetokounmpo batte Harden ma il vero MVP del successo Bucks è Eric Bledsoe

NBA - Harden vs. Antetokounmpo : la sfida per l'MVP si decide su Sky Sport : La sua seconda e ultima, se non si ritroveranno con in palio l'anello, sfida diretta a James Harden è in diretta sugli schermi di Sky Sport NBA stanotte all'1.00 e poi domani in replica con il ...

NBA - Antetokounmpo passeggia sui Cavs : Bucks travolgenti : Cleveland Cavs sconfitti in casa dei Bucks con un punteggio abbastanza netto, Antetokounmpo e soci ottengono il massimo risultato col minimo sforzo Antetokounmpo ed i suoi Bucks hanno dominato contro i Cleveland Cavs di Sexton nella gara di questa sera giocata in quel di Milwaukee. Doppia doppia con 26 punti messi a referto per il fenomeno greco che ha tenuto le marce basse contro una squadra senza motivazioni se non quella di perdere ...

NBA – Antetokounmpo svela : “io il prossimo volto della lega? Se devo ‘americanizzarmi’ dico no” : Giannis Antetokounmpo ha tutte le carte in regola per essere il prossimo volto della lega: il greco però vuole esserlo senza snaturare se stesso Fisico impressionante, talento straordinario, 27.5 punti, 6 assist e 12.7 rimbalzi che stanno trascinando i Bucks al dominio della Eastern Conference: Giannis Antetokounmpo ha tutte le carte in regola per essere il prossimo volto della lega una volta che LeBron James avrà appeso la casacca al ...

NBA - botta e risposta Giannis Antetokounmpo-Ben Simmons : 'È un fot…o bambino' : Questa generazione di giocatori sarà anche più "amichevole" fuori dal campo, ma quando sul parquet scorre l'adrenalina non c'è amicizia che tenga. Alcuni giocatori, poi, sembrano attrarre in maniera ...

NBA – 11 giocatori in stagione da almeno 50 punti in una sola partita : Antetokounmpo straccia il record passato : Grazie ai 52 punti fatti registrare ieri notte da Giannis Antetokounmpo, sono diventati 11 i giocatori in stagione con prestazioni da 50 o più punti: uno in più della passata stagione Prestazione stratosferica quella fatta registrare nella notte da Giannis Antetokounmpo. Il cestista greco ha fatto registrare 52 punti, 7 assist e 16 rimbalzi, contribuendo a battere un record particolare. Con Antetokounmpo infatti, sono diventati 11 i ...

Risultati NBA – Lou Williams salva i Clippers sulla sirena : spettacolo tra Embiid e Antetokounmpo - trionfano i Sixers : spettacolo nella notte in vista dei playoff NBA: vincono Clippers, Kings e Sixers, ko Nets, Bucks e Raptors In vista dei playoff NBA sempre più vicini, nella notte italiana sei sono stati i match disputati sui parquet oltreoceano. Tra questi spicca la vittoria sul filo del rasoio dei Clippers contro Brooklyn. La franchigia di Los Angeles ha conquistato il successo casalingo grazie ad una tripla di Lou Williams segnata sulla sirena del ...

Risultati NBA – Antetokounmpo trascina i Bucks - vittoria Lakers : bene Nuggets - ko Clippers : Giannis Antetokounmpo trascina i Bucks al successo contro i Pelicans, i Lakers tornano alla vittoria, bene i Nuggets, Clippers ko: i Risultati della notte NBA Con quella di ieri notte fanno 51! I Milwaukee Bucks continuano a dominare la Eastern Conference a suon di vittoria, mantenendo il miglior record della lega. Grande protagonista della serata il solito Giannis Antetokounmpo autore di 24 punti, 5 assist e 9 ribalzi. Lo segue a ruota ...

Basket - NBA Irving schianta i Lakers - show Antetokounmpo per i Bucks : NEW YORK - I Los Angeles Lakers incassano il quinto ko consecutivo nella notte italiana della regular-season dell' Nba . Il quintetto californiano esce infatti sconfitto in casa contro i Boston ...

Risultati NBA – Antetokounmpo stende i Pacers : Blazers ko all’overtime contro i Thunder : I Bucks battono i Pacers grazie ad un super Antetokounmpo, i Thunder la spuntano all’overtime contro i Blazers: i Risultati NBA della notte Solo due match nella notte NBA, ma di certo non è mancato lo spettacolo. Tornano al successo per i Milwaukee Bucks che interrompono la striscia di due sconfitte consecutive e battono gli Indiana Pacers per quella che è la 49ª vittoria stagionale. La firma sul match la mette il solito Giannis ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 marzo) : Antetokounmpo trascina i Bucks - i Thunder battono i Trail Blazers all’overtime nonostante i 51 di Lillard : Soltanto due, ma importanti, le sfide di una notte NBA che non ha lesinato attimi di grande pallacanestro e altri di tensione, con i due risultati che vanno da un dominio netto a una grandissima incertezza. I Milwaukee Bucks superano con pieno merito, in un vero e proprio big match per la Eastern Conference, gli Indiana Pacers: il punteggio finale è 117-98, con allungo dei Bucks a partire dal terzo periodo in avanti. Importanti le prove di ...

NBA - Milwaukee-Indiana 117-98 : troppi Antetokounmpo e Middleton - i Bucks tornano a vincere : Se il peggior momento della tua regular season sono due sconfitte consecutive, allora stai avendo una grande regular season. E i Milwaukee Bucks di sicuro corrispondono a questo profilo, tornando al ...

EuroPlayer 2018 - Antetokounmpo prototipo dell'NBA moderna : Giocatori e allenatori di tutto il mondo, interpellati dal nostro Mario Canfora, hanno scelto il greco e la belga. Antetokounmpo, l'asso dei Milwaukee Bucks, è in odore di mvp della regular season ...

Risultati NBA – I 43 di Antetokounmpo non bastano ai Bucks - ko anche i Lakers di LeBron James : Importanti vittorie, sorprendenti ko e tanto spettacolo: tutti i Risultati delle partite di NBA della notte italiana Una notte ricca di spettacolo con le partite NBA. Sui parquet americani il campionato più amato e seguito non si smentisce mai. Gli Indiana Pacers hanno ceduto per 112-117, davanti al pubblico di casa, agli Orlando Magic, trascinati alla vittoria dai 27 punti di Vucevic. Sorridono i Miami Heat, che hanno superato in casa i ...