Nazionale e Juventus | Spinazzola adesso convince tutti FOTO ...

La Juventus trema : Cristiano Ronaldo si fa male in Nazionale : Brutte, pessime notizie per la Juventus: Cristiano Ronaldo si è infortunato nel corso della sfida tra Portogallo e Serbia. Il fuoriclasse di Funchal è stato costretto ad uscire al 30' del primo tempo per via di un problema muscolare agli adduttori della coscia destra. L'ex Real Madrid ha lasciato il campo dolorante con lo staff medico bianconero che è già stato avvertito delle condizioni fisiche del 34enne che rientrerà dunque a Torino da ...

Juventus - Emre Can : «Voglio tornare in Nazionale. Champions? Puntiamo a vincere» : TORINO - Il centrocampista tedesco della Juve , Emre Can , ha parlato a Sport Bild del suo momento tra Germania, Cristiano Ronaldo e i bianconeri. Queste le sue parole: " Nazionale ? Non sta a me commentare la mancata convocazione, farlo spetta ad altri, ma all'estero le ...

Convocati Juventus in Nazionale : 15 convocazioni - c’è anche CR7 : Convocati Juventus Nazionale- La Juventus si prepara alla seconda parte di stagione, la quale si annuncia elettrica ed entusiasmante. I bianconeri saranno chiamati alla sfida contro l’Ajax, match fondamentale in ottica Champions League e che potrebbe valere il primo step per il passaggio in semifinale. In vista del match di campionato contro l’Empoli, il quale […] More

Juventus - 15 giocatori sono in Nazionale : chi resterà a Torino farà lavoro personalizzato : In questi giorni la maggior parte dei giocatori della Juventus sarà al seguito delle rispettive nazionali e alla Continassa rimarranno davvero in pochissimi. Infatti, saranno ben 15 i giocatori bianconeri che saranno in giro per il mondo. Già ieri, dopo la partita contro il Genoa, molto juventini sono partiti per raggiungere i ritiri delle rispettive selezioni. Dunque, fino al 26 marzo la Juve non si allenerà e alla Continassa ci saranno solo ...

Juventus - ci sarebbero stati contatti con l'agente del Nazionale francese Kantè : La Juventus è pronta a rituffarsi sul campionato e domenica 17 marzo alle ore 12:30 affronterà a 'Marassi' il Genoa. Nella conferenza stampa che anticipa la partita, Max Allegri ha confermato come ci sarà massiccio turnover, con Cristiano Ronaldo nemmeno convocato per la partita, proprio per recuperare la condizione fisica, considerata anche la sua convocazione per la nazionale portoghese. In attesa dei quarti di finale di Champions League ...

Nazionale - tanta Juventus : Kean e non solo - ecco i convocati di Mancini : Nazionale – Finalmente torna la Nazionale. Tante sorprese e tanta Juve tra i nomi scelti dal CT Azzurro. Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni della Nazionale italiana. Rientra tra i convocati anche Moise Kean, centravanti della Juventus, e il portiere Perin. Fuori Rugani, mentre sono stati chiamati Bernardeschi, Bonucci e Chiellini. […] More