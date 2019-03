National Museum of Qatar | la rosa del deserto di Jean Nouvel apre a Doha

vanityfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019)ofofofofofofofof- Il Palazzo RealeeofofofofofofofCome si celebra il passato di un paese giovane tutto proteso verso il futuro? Questa è la domanda a cui il neonatoof, disegnato dall’architetto francese, ha voluto rispondere.Andando in giro perla prima cosa che salta all’occhio sono i cantieri in corso. La maggior parte dei grattacieli che compongono oggi lo skyline della città non esisteva 10 anni fa e il panorama di oggi non sarà lo stesso tra 5 anni. Tutto è nuovo, tutto è in movimento. Cosa può quindi ...

devotodesign : Domani il National Museum of Qatar aprirà le porte al pubblico. Non vediamo l'ora di mostrarvi ciò che abbiamo real… - EmilioDeCa : Il National Museum of Qatar e gli altri: i #musei del 2019 -