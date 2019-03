Nasce Dorelan ReActive | il materasso progettato scientificamente per migliorare il

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019)è la prima linea di materassi e cuscini progettataperil recupero, il benessere e le performance degli sportivi Una fonte insostituibile di energia: il buon riposo è essenziale per il benessere e la salute sia fisica che mentale, soprattutto per chi conduce uno stile di vita particolarmente attivo. Aumentare la qualità del sonno è dunque l’obiettivo primario di tutti, in particolare di chi pratica sport a tutti i livelli, dai semplici appassionati ai professionisti.Il sonno ristoratore è, infatti, come un vero e proprio allenamento passivo: il recupero è il momento dei processi fisiologici di ripristino delle energie spese durante la giornata per il miglioramento delle prestazioni.Dall’esperienza di, da oltre 50 anni azienda di primo piano nel settore Bedding,®, la prima linea di materassi e cuscini ...