Nanterre-Virtus Bologna | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Ancora una volta Italia-Francia. Nell’andata dei quarti di finale della Basketball Champions League, laaffronterà questa sera ilDopo aver eliminato Le Mans, la squadra ora allenata da Djordjevic scontrerà un’altra squadra proveniente dal campionato francese.negli ottavi, giocherà l’andata in trasferta e sarà dunque fondamentale ottenere un buon risultato in vista del match di ritorno, proprioera accaduto con Le Mans. Ilè comunque reduce da un ottavo di finale giocato molto bene contro il Besiktas, con l’andata vinta 68-59 e poi anche il ritorno in Turchia vinto di misura per 62-60.si giocherà giovedì 28 Marzo alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Sport HD ed insu Eurosport Player e Rai Play. Prevista anche per questa partita la diretta ...

