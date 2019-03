Mourinho apre alla Ligue 1 | le possibili destinazioni

Mourinho apre al Real : “Non avrei problemi a tornare” : "Il Real Madrid? Non avrei problemi a tornare. E' sempre motivo di grande orgoglio sapere che un grande club nel quale sei già stato pensi ancora a te". Parola di José Mourinho a BEIn Sport, la tivu per la quale lavora dopo l'esonero dallo United. Mourinho risponde così a una provocazione dell'ex presidente Ramon Calderon per il quale il club madridista medita di richiamare Mou, alla guida del Real dal 2010 al 2013 vincendo uno scudetto e tre ...

Real Madrid - Mourinho apre : "Nessun problema a tornare lì" : Nostalgia, nostalgia canaglia. José Mourinho non nasconde la grande voglia di tornare in panchina, magari in un club già allenato. Adesso fa l'occhiolino al Real Madrid, la squadra lasciata in maniera ...