MotoGp – L’esperienza del Qatar rafforza la Yamaha | Meregalli sincero | “un motivo in più

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Maioanalizza le sensazioni dellaalla vigilia del Gp d’Argentina: le parole del team director della squadra di Iwata Dopo due settimane di stop i piloti dellasono pronti per il secondo round stagionale. Alla vigilia del Gp d’Argentina la Corte d’Appello FIM ha fatto luce sulla vittoria di Dovizioso ine sullo spoiler usato dalla Ducati nel primo Gp dell’anno per permettere a piloti e team di concentrarsi sul nuovo weekend di gara.Il teamè pronto a lasciarsi alle spalle il weekend complicato del: “non abbiamo finito così in alto quanto volevamo in, ma questo ci dà solo benzina per lavorare più duramente e abbiamo imparato molto da questa esperienza. Arrivare al circuito di Termas de Rio Hondo è un bel viaggio per la squadra e i piloti, ma una volta arrivati è sempre molto gratificante“, ...

corsedimoto : MOTOGP - Santi Hernandez, ingegnere di pista di Marc Marquez, svela alcuni retroscena del suo lavoro al fianco del… - corsedimoto : MOTOGP - Fabio Quartararo sarà il 'padrone di casa' a Le Mans scalzando Zarco. A sua disposizione i dati di Vinales… -