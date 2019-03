MotoGP | la Ducati fa festa | respinto il ricorso contro lo spoiler | Andrea Dovizioso ha

MotoGP - FIM : arriva la sentenza sul caso Ducati - la 'pinna' è legale : ...- La richiesta di dichiarare il dispositivo illegale e vietarne l'uso nelle gare future è respinta I Team potranno fare ricorso contro questa decisione dinanzi alla Corte Arbitrale dello Sport, CAS, ...

MotoGP - arriva l’esito del reclamo contro la Ducati : vittoria confermata per Dovizioso : MotoGp, la vittoria di Dovizioso è stata ritenuta regolare dalla corte d’appello della federazione motociclistica internazionale La corte d’appello della federazione motociclistica internazionale ha fatto sapere questa sera la propria decisione in merito al caso Ducati, confermando la vittoria di Dovizioso in maniera definitiva. Nella prima gara di MotoGp della stagione, il GP del Qatar, Aprilia, Honda, Suzuki e Ktm avevano ...

MotoGP - sentenza Ducati : confermata vittoria Dovizioso in Qatar - spoiler regolare : La Ducati ha vinto, ed è un successo importante quanto quello ottenuto in pista in Qatar. La prima "gara", per così dire, fuori dalle piste della storia della MotoGP è stata assegnata alla squadra di ...

MotoGP - la KTM a muso duro contro la Ducati : il team manager Leitner accusa pesantemente Dall’Igna : Il team manager della KTM si è scagliato contro Dall’Igna, accusandolo nuovamente dopo il caso spoiler scoppiato in Qatar Non si placano le polemiche intorno al caso Ducati, scoppiato in Qatar per lo spoiler montato sotto al forcellone delle Ducati di Dovizioso, Petrucci e Miller. LaPresse/Alessandro La Rocca Quattro team si sono rivolti alla FIM per fare chiarezza su questa appendice aerodinamica, la cui finalità verrà ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : Honda contro Ducati a Rio Hondo? : Rio Hondo è al suo sesto weekend di gara, ma all'Argentina spetta un primato curioso: fu il primo GP extra-europeo del Motomondiale. Era il 1961, ed il mondiale si disputava già da 12 anni quando le ...

MotoGP Aprilia - Rivola : «Non vogliamo togliere vittoria alla Ducati» : ROMA - ' Il clima era quello che era, non eravamo certo degli amici che si ritrovano al bar'. Lo ha detto l'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, riguardo all'udienza in ...

MotoGP – Caso Ducati : l’interrogatorio mette in difficoltà Aldridge - ma il direttore tecnico FIM conferma la sua approvazione : Aldridge messo in difficoltà nell’interrogatorio di ieri nell’udienza riguardante lo spoiler montato sulla Ducati in Qatar Si è tenuta ieri, a Ginevra, l’udienza legata al Caso spoiler, che ha creato polemiche e discordie nel primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Vittoria congelata per Andrea Dovizioso, che dovrà attendere ancora qualche giorno prima di conoscere cosa deciderà la Corte d’Appello FIM dopo il ...

MotoGP : la sentenza sul caso Ducati sarà nota lunedì o martedì. La Corte d’Appello della FIM ha deciso di prendere tempo : Tutto rimandato: la Corte d’Appello della FIM esprimerà il verdetto sulla controversa appendice aerodinamica usata dalla Ducati nel corso del primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP in Qatar per le giornate di lunedì o martedì. E’ questo quello che emerge al termine di una lunga giornata trascorsa a Mies, in Svizzera, vicino Ginevra. I tre giudici Anand Sashidharan, Lars Nilsson e Sakari Vuorensola si esprimeranno dopo un’attenta ...

MotoGP – Conclusa l’udienza per il ricorso contro la Ducati : ecco quanto verrà resa nota la sentenza : Si è appena Conclusa l’udienza per il ricorso contro la Ducati: la Corte d’Appello FIM ha ascoltato le scuderia e i rispettivi esperti e testimoni chiamati dai tema. La decisione verrà resa nota entro martedì Neanche il tempo di aggiornare la classifica dopo il primo gran premio della stagione, che subito in MotoGp sono state riscontrare le prime, presunte, irregolarità. Andrea Dovizioso, vincitore della gara del Qatar, si è ...

MotoGP – Dall’Igna ed il caso spoiler - il direttore generale Ducati furioso : “mi arrabbiai con Petrucci ai test perchè” : Gigi Dall’Igna non ci sta: le parole del direttore generale Ducati sul caso spoiler, che ha costretto il team a rivelare troppo dettagli E’ arrivato il giorno che in tantissimi aspettavano: oggi la Corte d’appello della FIM prenderà la sua decisione riguardo lo spoiler montato sulla Desmosedici Gp al Gp del Qatar. La Ducati è certa di aver rispettato le regole, mentre quattro team rivali chiedono che venga impedito al ...