Motocross - Kiara Fontanesi salta il GP d’Olanda. Problemi fisici per la Campionessa del Mondo : Kiara Fontanesi non gareggerà a Valkenswaard dove nel weekend si disputerà il GP d’Olanda 2019, prima tappa del Mondiale Motocross WMX (la categoria riservata alle donne). La detentrice del titolo iridato, infatti, ha dovuto rinunciare al debutto stagionale a causa di Problemi fisici che non le permettono di essere al top della forma. La 25enne, già sei volte Campionessa del Mondo, sarà comunque presente ai box della Yamaha per sostenere ...