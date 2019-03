Moto3 | GP Argentina 2019 | Romano Fenati a caccia del riscatto dopo un avvio deludente

oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Secondo appuntamento stagionale in vista per il Motomondiale, che si trasferisce a Termas de Rio Hondo dal 29 al 31 marzo per il Gran Premio d’. Come di consueto ci si attende grande spettacolo inuna gara d’esordio avvincente e al cardiopalma vinta a sorpresa dal nipponico Kaito Toba in volata davanti all’italiano Lorenzo Dalla Porta e allo spagnolo Aron Canet. Nel deserto del Qatar ha regnato un equilibrio inscalfibile, con la bellezza di undici piloti racchiusi in meno di un secondo sulla linea d’arrivo che si sono dati battaglia a suon di sportellate dalla prima all’ultima curva della corsa.Inpresumibilmente lo svolgimento della gara sarà diverso, con un gruppetto di testa più ridotto che avrà la possibilità di andare in fuga nelle prime tornate per poi giocarsi le posizioni da podio nell’ultimo spezzone del ...

SyandiEffendi : RT @dennisfoggia71: Appena arrivati in Argentina???? Nei prossimi giorni si torna in sella!!???? #DennisFoggia #Moto3 #Therocket71 #VR46Riders… - CH_Motorsport : Albert Arenas si infortuna in allenamento e deve saltare il GP d'Argentina - BeltramoPaolo : RT @dennisfoggia71: Appena arrivati in Argentina???? Nei prossimi giorni si torna in sella!!???? #DennisFoggia #Moto3 #Therocket71 #VR46Riders… -