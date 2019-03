Milan-Inter | avanti tutta per il nuovo stadio | costi e dettagli

Accordo tra Inter e Milan per chiudere San Siro e costruirne uno nuovo : Milano Addio alla Scala del Calcio, uno degli stadi più conosciuti, inserito al secondo posto nella classifica dei più belli al mondo dal Times. Tutto vero, è fuga dal Meazza. Per buona pace dei nostalgici, affossati in un passato che di certo insegna ma che non viaggia al passo con i tempi. Milan e Inter hanno deciso, non ...

Sala avverte Inter e Milan : 'Serve idea chiara' - : Inter e Milan hanno preso la decisione, in attesa dell'ufficialità, di lasciare San Siro e costruire un nuovo impianto sportivo nella stessa zona. Su questa ipotesi è Intervenuto il sindaco di Milano, ...

Stadio Milano - il sindaco Sala 'Milan ed Inter facciano una proposta chiara' : Milano - Beppe Sala chiede a Milan e Inter di uscire allo scoperto con un progetto dettagliato per il futuro dello Stadio milanese: ' Io non ho fretta ma vorrei che i due club venissero da noi con ...

Milan ed Inter sono d’accordo - nuovo stadio a San Siro : il Meazza verrà abbattuto - tifosi nostalgici “in lacrime” : Milan ed Inter sono vicinissime alla presentazione di un progetto per quanto concerne il nuovo stadio che sorgerà in quel di San Siro, il vecchio Meazza verrà abbattuto Milan ed Inter hanno raggiunto un accordo, continueranno infatti a braccetto l’iter per la costruzione di un nuovo stadio, presentando nelle prossime settimane un progetto ex novo al Comune di Milano. Le parole dell’a.d. Interista Alessandro Antonello sono ...

Inter - Antonello in esclusiva : 'Presto la proposta al comune per San Siro con il Milan' : Parola di Alessandro Antonello , amministratore delegato dell'Inter che " in esclusiva ai microfoni di Sky Sport " ha fatto il punto sui progressi del progetto. "Noi come Inter " ha detto Antonello - ...

Neymar a Milano - pranzo 'interista' al ristorante Botinero di Javier Zanetti. VIDEO : Non sta dando spettacolo in campo poiché infortunato, certo è che Neymar ha sfruttato la sosta forzata dal calcio ritagliandosi del tempo libero anche in Italia. Già avvistato in due noti locali a ...

Juventus - calendario di fuoco : Ajax - Milan ed Inter ad aprile : Il calendario della Juventus si infiamma ad aprile. Tra campionato e Champions League, gli uomini di Allegri saranno impegnati ben otto volte, senza contare che in caso di passaggio del turno con l’Ajax la semifinale d’andata di Champions si giocherebbe a fine mese. Ci sarà bisogno di tutti, Khedira tornerà tra i convocati con ogni probabilità contro l’Empoli, lo staff medico lavora per riportare in campo attorno alla metà del mese anche gli ...

Inter-Milan - altro derby di mercato : Non solo De Paul. Un altro giocatore rischia di accendere un derby di mercato tra Milan e Inter : Steven Bergwijn . Come scrive la Gazzetta dello Sport , i nerazzurri sono passati all'attacco, ma i rossonero studiano la contromossa.

After film - gli attori a Milano : prima il firmacopie poi l’intervista a Verissimo : Gli attori di After in Italia, firmacopie e Verissimo: dove e quando A poche settimane dall’uscita del film di After, gli attori protagonisti sbarcano in Italia. Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford – rispettivamente Hardin e Tessa – saranno a Milano il prossimo venerdì 29 marzo. Gli Hessa incontreranno i fan tramite un firmacopie organizzato presso […] L'articolo After film, gli attori a Milano: prima il firmacopie ...

Barella - l'Inter teme il sorpasso! Milan - Napoli - Sarri : cosa può succedere : Il Milan ha da tempo Barella nei radar, così come il Napoli, che a gennaio ha fatto un tentativo, come svelato dallo stesso Giulini in un'intervista a Il Corriere dello Sport: 'De Laurentiis me l'ha ...

VIDEO Milano-Panathinaikos 83-95 - Highlights e sintesi Eurolega. Uno stop interno che rischia di essere pesantissimo : L’Olimpia Milano perde una ghiotta occasione e deve rinviare il passo decisivo verso i play-off di Eurolega: la compagine meneghina perde in casa contro i greci del Panathinaikos per 83-95. Di seguito le immagini salienti della gara che ha visto la sconfitta della squadra di Pianigiani. GLI Highlights DI Milano-Panathinaikos 83-95 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Il duello Milan-Inter continua anche con le nazionali : Dopo il derby vinto dall’Inter con annesso sorpasso in classifica, Milan-Inter continua anche durante la pausa per le nazionali. Ieri è andato in gol Piatek con un colpo di testa da pochi metri nella vittoria della Polonia contro l’Austria, stasera in gol Calhanoglu e Lautaro Martinez. Il turco ha siglato il secondo gol nella trasferta in Albania con un gran destro dal limite dell’area, l’argentino, impegnato in ...

Bus di Milano : nell'interrogatorio Sy delira - ma il gip : 'Nessuno squilibrio' : Interrogatorio di garanzia per l'autista che ha dato fuoco all'autobus che portava, con 51 ragazzi a bordo. L'uomo ha affermato che intendeva compiere un'azione dimostrativa eclatante, ma ha anche ...

Gattuso vs Reina - la doppia intervista in vista di Liverpool Legends-Milan Glorie : “Istanbul 2005? Ecco cosa fece Galliani” [VIDEO] : Gattuso e Reina indietro nel tempo: la doppia intervista in vista della sfida tra Liverpool Legends e Milan Glorie Con il campionato di Serie A in pausa, spazio alle amichevoli di lusso e alle nazionali. In attesa di rivere i campioni della Serie A in campo sfidarsi per una nuova giornata del campionato maggiore italiano, Gattuso e Reina hanno rilasciato un’interessante doppia intervista a DAZN (Ecco COME ISCRIVERSI ALLA PROVA ...