Migranti, missione Sophia prorogata di sei mesi, ma senza navi: non ci saranno salvataggi (Di mercoledì 27 marzo 2019) La missione Sophia andrà avanti per altri sei mesi (si sarebbe dovuta fermare il 31 marzo). Ma non ci saranno più navi, e dunque non verranno più effettuati salvataggi. Contraria la Commissione europea: "senza navi non è possibile fare seriamente contrasto ai traffici di esseri umani e ai traffici di armi e petrolio che ci ha incaricato di fare l'Onu"



