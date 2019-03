Migranti | Gelarda Lega | ' qualche barchino può sfuggire ma non passa più nessuno'

liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "barca puòal complesso ingranaggio dei controlli in mare in Sicilia e Sardegna sulle rotte dei, ma con la politica dei porti chiusi voluta dal ministro Salvini la realtà è che nonpiù: sbarchi in calo del 95% tra gennaio e febbr

LampedusaNews : Migranti,Gelarda e Rosselli (Lega): “Qualche barchino può sfuggire, ma non passa più nessuno” (Grandangolo) › -