«Mi sento come l' elefantino Tutti gli artisti sono diversi»

L’Eca promette 900 milioni a club per la Superlega - i piccoli si sentono come i tacchini a Natale : Il modello di business La 22esima generale dell’Eca è la notizia della settimana – se non del mese e oltre – nel mondo del calcio. La notizia della Bundesliga che chiude con forza le porte al progetto Superlega di Agnelli, è su tutti i giornali del mondo. Persino sul Bangkok Post. Il quotidiano portoghese Record offre ai propri lettori un interessante approfondimento. E parte dallo specchietto per le allodole, o comunque da ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Mi sento come al primo giorno di scuola» : LOSAIL - ' I 40 anni sono un momento importante nella vita. Mi sento bene, è come il primo giorno di scuola, è sempre interessante vedere tutti i ragazzi del paddock, il look delle nuove moto. Sembra ...

Francesco Guccini : "I 5 stelle parlano come i testimoni di Geova. E sento aria di Weimar" : "Mi dà tristezza questo momento politico. Mi preoccupa l'andamento mercato, non per me ma per l'Italia. La recessione... Le cose non vanno bene e questo mi preoccupa. E anche la non lettura della gente e il crollo dei giornali, io sono per la carta". Francesco Guccini, ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital, non vuole parlare di politica, ma è evidente come il suo giudizio sul periodo che sta attraversando il paese non sia ...