Meteo Protezione Civile domani | ancora instabilita' al Sud | fenomeni anche intensi

Allerta Meteo - freddo e forte maltempo al Sud per il colpo di coda dell’Inverno : nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – La struttura depressionaria attualmente sul Tirreno meridionale, si sposterà progressivamente verso Sud-Est, posizionandosi sul mar Ionio e determinando piogge e temporali sulle regioni più meridionali del Paese, una consistente intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, più intensa sui settori ionici, e forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Previsioni Meteo : bagarre tra la protezione civile campana e i sindaci Mastella e Marino : Il grado di affidabilità delle Previsioni meteo della protezione civile campana è messa in discussione dai sindaci di Benevento e Caserta, Clemente Mastella e Carlo Marino, con una nota i sindaci esprimo tutte le loro perplessità ed esortano ad un cambiamento dei modelli di previsione meteorologica. “Riteniamo – si legge in una nota congiunta – che la protezione civile della Campania debba cambiare modelli per quanto attiene le ...