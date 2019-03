Messina | Truffa da 1 | 3 milioni euro | rinvio a giudizio per 6 responsabili enti formazione

liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - I finanzieri della Tenenza di Capo d’Orlando (), nei giorni scorsi hanno notificato un provvedimento di avviso conclusioni indagini emesso dal pm Alice Parialò, nei confronti di sei rappresentanti di fatto e di diritto di un Ente diattivo nel Comune

palermo24h : Messina: truffa ai danni dello Stato per 1,3 milioni, rinvio a giudizio per 6 responsabili di un Ente di Formazione - messina_oggi : (Nuovo scandalo Formazione, truffa da 1,3 mln di euro) - - savvucciu : Altri cinque furbetti del cartellino in provincia di messina,denunciati per truffa allo stato. Invece se ci fosse l… -