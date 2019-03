Meriti speciali | sì a cittadinanza per Ramy | “Il giorno più bello della mia vita”

ilfogliettone

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Shehata diventera' cittadino italiano per, ben prima del compimento del suo diciottesimo compleanno. "Ilpiu'mia vita", ha detto il ragazzino-eroe a Parma, allo stadio Tardini, dando il 'cinque' a tutti gli 'azzurri' primasfida con il Liechtenstein. Ad una settimana dal fallito attacco al bus a San Donato Milanese, il tredicenne figlio di genitori egiziani che ha dato l'allarme ai carabinieri ottiene quello che ha chiesto e ripetuto a tutti fin dall'inizio di questa storia. Ed ora puo' finalmente essere felice. "Sono contentissimo, ringrazio Salvini e Di Maio". Poco importa dunque se l'atto formalmente ancora non c'e': Matteo Salvini ha dato il via libera - "e' come mio figlio, avra' la" - e proprio in occasione dell'incontro al Viminale con i carabinieri e alcuni ragazzi che erano su quell'autobus, avviera' formalmente l'iter ...

