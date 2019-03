Mercedes Classe A35 AMG Sedan | ‘quasi berlina’ ma non chiamatela compromesso GALLERY

Spyshots : Mercedes Classe C 2021 “pescata” tra i ghiacci della Svezia : Spyshots: Mercedes Classe C 2021 ripresa e fotografata durante i test sulle strade innevate della Svezia Sono di poche ore fa le prime immagini catturate della Mercedes-Benz Classe C 2021, le nostre spie sono riuscite a filmare un convoglio di prototipi di berline sulla strada. Ora che la BMW, con la sua G20 Serie 3, ha lanciato il guanto di sfida alle dirette concorrenti tra cui la Mercedes Calsse C, entrata in produzione nel 2014, il ...

Al via gli ordini della nuova Mercedes-Benz Classe V : Presentata in anteprima al Salone di Ginevra, la nuova Mercedes-Benz Classe V potrà essere ordinata nelle concessionarie. La più grande nella famiglia di autovetture della Stella si presenta ora con un design del frontale rinnovato e motore e cambio automatico nuovi. I prezzi di listino partono da 39.445 euro (inclusa IVA al 22%). Lo stile […] L'articolo Al via gli ordini della nuova Mercedes-Benz Classe V sembra essere il primo su ...

Mercedes CL : “come svegliarsi da un bel sogno” - ecco la storia della coupè derivata dalla Classe S [GALLERY] : La tecnologia all’avanguardia che nessun’altra automobile al mondo offre e un design altrettanto innovativo caratterizzano il carattere esclusivo della coupé Mercedes CL Una sensazione di guida come se si stesse galleggiando: è da qui che sono partiti i tecnici, quando 20 anni mostrarono, in anteprima mondiale, il telaio dotato di Active Body Control (ABC) installato su una Mercedes CL. I tedeschi utilizzavano una frase per ...

Crash test Euro NCAP - Cinque stelle a Mercedes Classe G - Seat Tarraco e Honda CR-V : L'Euro NCAP ha diffuso i risultati relativi ai Crash test di tre grandi mezzi a ruote alte, che fanno da apripista alla "stagione" 2019 dell'ente Europeo per la sicurezza. Si tratta di Honda CR-V, Mercedes-Benz Classe G e Seat Tarraco. Tutte sono state promosse con il massimo dei voti, le Cinque stelle, nonostante l'inasprimento, con l'inizio dell'anno, dei criteri di valutazione che ora tengono sempre in maggiore considerazione ...

Mercedes : ecco la classe A45 AMG che sarà presentata a Ginevra [GALLERY] : 1/11 ...

Mercedes Classe G : 40 anni ed è sempre più cool : La prima volta che qualcuno ha parlato della Mercedes Classe G è stato nel 1969, cioè dieci anni prima del suo debutto internazionale a Tolone, nel febbraio 1979. All'inizio era solo un'idea, con Daimler-Benz e l’austriaca Steyr-Daimler-Puch che inizianorono a discutere di una possibile collaborazione. Nel 1971 fu chiarito l'interno comune di costruire insieme un fuoristrada che coniugasse grand doti off-road con un buon comportamento su ...

Mercedes Classe G Inferno by TopCar : ecco l’auto dell’incredibile Hulk [FOTO] : Il vistoso kit estetico in fibra di carbonio nasconde un poderoso motore che può erogare fino a 1.050 Nm di coppia massima La Mercedes Classe G è da sempre uno dei fuoristrada più amati dagli elaboratori internazionali perché si adatta facilmente alle trasformazioni più estreme, eccentriche e laboriose. Con l’arrivo della nuova generazione del 4×4 teutonico, l’attenzione dei tuner nei confronti di questo modello è addirittura ...

Mercedes-Benz Classe G - I 40 anni dellinarrestabile fuoristrada in 40 immagini - FOTO GALLERY : Sempre uguale a se stessa e sempre in continua evoluzione. Può definirsi così liconica fuoristrada della Mercedes-Benz, prodotta dal 1979 a Graz, in Austria, negli stabilimenti della Magna Steyr. Un progetto, a dire il vero, che affonda le radici addirittura nel 1969, e che festeggia quarantanni dal primo esemplare prodotto (Stronger than time, il claim di questo modello). Realizzata in oltre 300.000 unità (persino a sei ruote o con aria da ...

Mercedes Classe B 2019 - nuove dotazioni generose e tanti optional : Nonostante i tanti Suv e Crossover che si sono, di fatto, sostituite ai Monovolume, ci sono alcune Case Automobilistiche che non abbandonano – giustamente – questa formula che rimane razionalmente vincente e che supera le mode. La Renault (capostipite) e la Mercedes, in Europa contrastano e continuano a rinnovare il loro prodotto, che evidentemente regala – commercialmente – ancora buoni risultati. La Mercedes con la ...

Mercedes-Benz Classe S - Uno sguardo agli interni della nuova generazione : A distanza di qualche settimana dallultimo avvistamento in Scandinavia della futura generazione della Mercedes-Benz Classe S, i nostri fotografi hanno immortalato nuovamente un prototipo dellammiraglia tedesca durante una fase di messa a punto, fornendoci un inedito sguardo dellabitacolo, che lascia intravedere alcuni elementi caratteristici. Nonostante una versione aggiornata sia stata presentata solamente nel 2017, il salto generazionale ...

Nuova Mercedes Classe B : la nuova Stella debutta in Italia [FOTO e PREZZO] : La nuova Classe B propone un design più sportivo, maggiore abitabilità e una gamma di motorizzazioni completamente rinnovate e conformi ai valori limite Euro 6d-TEMP La nuova Mercedes-Benz Classe B, la più bella e sportiva di sempre, si prepara all’open weekend del 16 e 17 febbraio e debutta sul mercato Italiano con prezzi a partire da 27.140 euro per la B 180 Automatic EXECUTIVE da 136 CV, caratterizzata di una dotazione di ...

Buon compleanno Mercedes-Benz Classe G : ... bloccaggi del differenziale sull'asse anteriore e posteriore di serie, nonché un differenziale centrale bloccabile al 100%, era un riferimento tecnico nel mondo dei fuoristrada. I rinnovati ...

Classe C - l'ammiraglia compatta di Mercedes si rifà il look. Nuovo 1.5 benzina con sistema mild hybrid EQ Boost : La nuova Classe C , berlina e station-wagon, è dotata di fari a Led High Performance, di serie per i modelli cabriolet e coupé e, a partire da Sport per Berlina e Station Wagon,. Per la prima volta ...

Mercedes - brilla l'efficienza : Classe E diesel ibrida plug-in ha 1.000 km d'autonomia ed accesso nelle ZTL : E dal 2020 la gamma 'tascabile' verrà commercializzata esclusivamente a batteria in tutto il mondo. Secondo Mercedes, del resto, che presenta previsioni assai più caute rispetto ad altre case, entro ...