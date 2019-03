Mercato Napoli | Ancelotti chiederà 2-3 pezzi da Novanta per vincere

CalcioMercato Napoli - De Laurentiis e Giuntoli a lavoro : ecco i nomi : Calciomercato Napoli – La stagione continua, il secondo posto sembra ormai consolidato e la lotta per l’Europa dovrà passare dall’Arsenal, ma la dirigenza sta lavorando ai prossimi obiettivi di mercato. In casa Napoli, non si mollano gli obiettivi per la prossima finestra di mercato e, secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, […] L'articolo Calciomercato Napoli, De Laurentiis e ...

CalcioMercato Juventus - il retroscena : l’attaccante fu vicinissimo al Napoli! : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Il Mattino”, il Napoli fu vicinissimo ad assicurarsi Moise Kean in prestito. Un affare che si sarebbe potuto concretizzare sulla base del prestito secco. Consentendo al giocatore di giocare con maggiore costanza e con più continuità. Un’opportunità proposta da Mino Raiola alla compagine partenopea, ma rispedita al […] More

CalcioMercato Napoli : interesse per De Paul e Lasagna dell’Udinese : Calciomercato Napoli: interesse per De Paul e Lasagna dell’Udinese Il mercato, si sa, è una macchina inarrestabile, destinata a far parlare di sé per tutto l’anno, nonostante archi di tempo prestabiliti. I club di Serie A e non solo stanno già pensando alle mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. E’ questo il caso del Napoli. I partenopei, infatti, starebbero tentando uno “scippo” che ...

Veretout anticipa il Mercato? A Napoli la proposta di matrimonio : Potrebbe essere uno degli obiettivi della mediana azzurra la prossima estate, ma nel frattempo Napoli per Jordan Veretout fa rima soprattutto con amore. Il centrocampista della Fiorentina, infatti, ...

CalcioMercato - Napoli su De Paul e Lasagna : Il ds Giuntoli si sta muovendo da tempo e, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe bussato già due volte alla porta dell'Udinese. Bottega cara quella di Pozzo, ma che con il Napoli ha un ...

CalcioMercato Napoli - obiettivo De Paul : si prova il sorpasso sull'Inter : ... gli azzurri puntano sul rapporto con i Pozzo L'Inter è in vantaggio sulla concorrenza, ma l'affare De Paul, secondo quanto riporta in prima pagina "Il Corriere dello Sport", è ancora lontano dalla ...

Dossier Mercato 8 - Genoa : confermato Prandelli - il sogno è Pjaca. Kouamé-Napoli in dubbio - torna Bertolacci : ... scovare talenti ai quattro angoli del mondo e realizzare con essi succose plusvalenze. Un vero e proprio trading di giocatori nel quale il Re dei Giocattoli dimostra da un decennio e mezzo di essere ...

CalcioMercato Napoli : Ancelotti guarda in casa Real - i sogni sono Isco - Casemiro e Marcelo : La sessione estiva di Calciomercato è ancora piuttosto lontana, e il campionato italiano è ancora nel vivo. Nonostante ciò, come di consueto, le grandi squadre della Serie A pensano e programmano con largo anticipo le strategie da attuare nel momento in cui si apriranno le danze a fine stagione. Tra queste c'è anche il Napoli di Carlo Ancelotti che sta cominciando a valutare quali potrebbero essere i colpi da mettere a segno in estate, guardando ...

Mercato Napoli - non solo Lozano : c’è anche Ake - un olandese per Ancelotti : 1/13 LaPresse/Marco Alpozzi ...

CalcioMercato Napoli : il grande sogno per l’estate è Isco : Calciomercato Napoli: il grande sogno per l’estate è Isco Con il campionato ormai andato, l’obiettivo principale del Napoli è diventata l’Europa League. Un trofeo che, se conquistato in quel di Baku il prossimo 26 maggio, apporterebbe una notevole impennata all’appeal dei partenopei. E l’appeal attira i grandi giocatori. Motivo per cui nel capoluogo campano, per la prossima estate, si sogna il grande ...

Mercato Napoli - colpo Lozano : la super offerta al Psv [DETTAGLI] : Mercato Napoli – Il Napoli fa sul serio per la prossima stagione e sta anticipando i tempi per costruire una squadra ancora più importante per campionato e Champions League. La stagione degli uomini di Carlo Ancelotti può essere considerata positiva nonostante l’ampio distacco dalla Juventus, l’intenzione è adesso quella di provare a vincere l’Europa League. Ed il presidente De Laurentiis non sta di certo a ...

CalcioMercato Napoli - Koulibaly seguito dal Real Madrid : Calciomercato Napoli, Koulibaly interessa al Real Madrid- Se ieri vi avevamo parlato della volontà di Raphael Varane di lasciare il Real Madrid a fine stagione, oggi si registra un interessamento dei blancos verso uno dei migliori difensori non solo della Serie A, ma di tutta Europa. Kalidou Koulibaly da almeno un paio di stagioni si […] L'articolo Calciomercato Napoli, Koulibaly seguito dal Real Madrid proviene da Serie A News Calcio - ...

CalcioMercato Empoli - Corsi : «Bennacer-Napoli? Discorso rimandato a maggio» : Empoli - " Sarri manca al calcio italiano, di cui è un esponente autorevole. Col suo calcio può fare scuola e nelle categorie inferiori ci sono dei segnali: diversi allenatori portano avanti le sue ...