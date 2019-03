Mercato Bayern Monaco | occhi puntati sul talento Hudson-Odoi | ma il Chelsea…

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) E' uno dei talenti inglesi più interessanti del panorama calcistico europeo: il classe 2000 del Chelsea Callum. Tante richieste ai blues per il calciatore, ma i londinesi non vogliono lasciarlo andare.Tra le pretendenti c'è il. Durante la pausa invernale il direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, ha confermato l'enorme interesse del club su. I tedeschi hanno già offerto una somma di circa 30 milioni di euro per il trasferimento, ma il Chelsea ha posto il suo rifiuto. Secondo alcuni media inglesi il giovane avrebbe persino chiesto la cessione, il suo contratto è fino al 2020. Prezzo? Per Sport Bild il club avrebbe chiesto almeno cento milioni di euro.

