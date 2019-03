Salvini : 'Mercantile dirottato da migranti punta verso Malta o Lampedusa' - : A dare la notizia è il ministro dell'Interno Salvini, che riferisce che l'imbarcazione stava tornando in Libia dopo aver soccorso le persone in mare". "Sappiano che l'Italia la vedranno col ...

Libia - Mercantile dirottato verso Malta Altolà di Salvini : «Qui non attraccherà» : Lo ha annunciato il vicepremier, che ha aggiunto: «L’Italia la vedranno con il cannocchiale». Intanto la procura di Roma ipotizza il sequestro di persona nel caso Sea Watch: «Da accertare reati ministeriali»

Migranti - Salvini : “Mercantile dirottato dopo aver salvato naufraghi. Stava tornando il Libia. Ora fa rotta verso Malta” : “C’è in corso un’ipotesi di dirottamento di un mercantile che Stava arrivando in Libia dopo aver soccorso Migranti e che invece ora sta dirigendosi a nord, verso Malta o Lampedusa. Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con Migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa libica. Sappiano che l’Italia la vedranno col cannocchiale”. L'articolo Migranti, ...