“Meno consumi | più paghi” Luce e gas | aumenti fino al 46% | ecco cosa c’è dietro

caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Dopo i picchi raggiunti nel 2018, si riducono le bollette dell’energia per i clienti in tutela: dal primo aprile, infatti, arriva un calo per le bollette dell’elettricità (-8,5%) e del gas (-9,9%). Lo rende noto l’Arera, l’Autorità di regolazione per l’Energia reti e Ambiente. Come in parte già registrato nei primi tre mesi del 2019, nel secondo trimestre dell’anno si determina per la famiglia tipo 1 il calo delle bollette dell’elettricità (-8,5%) e del gas (-9,9%). Le riduzioni sono prevalentemente legate alla contrazione dei prezzi delle materie prime nei mercati all’ingrosso dell’energia, nazionali ed internazionali.Per quanto riguarda l’energia elettrica l’aggiornamento, valido dal prossimo primo aprile, è guidato da un deciso calo della componente a copertura dei costi per l’approvvigionamento dell’elettricità (-12,22%), parzialmente ridotto da un ...

MarazitiMassimo : @SissiBellomo @sole24ore Adesso sarebbe una mossa brillante utilizzare massicciamente GNL per autotrasporto taglian… - wisesocietyit : L'agricoltura moderna passa da innovazione e #tecnologia, che vuol dire meno pesticidi, fertilizzanti e bassi consu… -