calcioefinanza

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Dopo tanti programmi sperimentali,potrebbe tornare a guardare al passato, rispolverando un grande classico reso celebre dal comico Pippo Franco che ne assunse la conduzione per lungo periodo negli anni ‘90. Si tratta del programma “La sai l’ultima?”, incentrato sulla gara tra i barzellettisti amatoriali più bravi d’Italia e mandato in onda per la …L'articolo, siper “La sai l’ultima?”

CalcioFinanza : #Mediaset, si pensa alla coppia #Blasy-#Totti per “La sai l’ultima?” - FinancialSs : Mediaset, si pensa alla coppia Blasy-Totti per “La sai l’ultima?” - AndreABE01 : RT @IlContiAndrea: Pensa a quelli che ci sono rimasti malissimo ad essere “respinti” così, in malo modo #scansate -