May:offro dimissioni se ok piano Brexit

Potrebbe esserci venerdi il terzo voto sulconcordato dalla premier May con Bruxelles. Il ministro per laBarclay ha infatto fissato una sessione al parlamento per venerdì giorno in cui non ci sono attività. Nel tentativo di guadagnare il sostegno deieer ribelli, Theresa May ha annunciato che si dimetterà una volta che il suo accordo sarà stato approvato. Ma lo speaker della Camera Bercow ha ribadito a May che il suo accordo con l'Ue potrà essere rimesso ai voti solo con modifiche sostanziali.(Di mercoledì 27 marzo 2019)