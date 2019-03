Matteo Salvini | il sondaggio segreto | i numeri che lo tentano Maggioranza senza Silvio

Confindustria prevede “crescita zero” nel 2019. Matteo Salvini : “Gufi verranno smentiti dai fatti” : Il Centro studi di Confindustria prevede una crescita zero nel 2019 e un aumento di deficit e debito pubblico in rapporto al Pil. Neanche il reddito di cittadinanza risolleverà l'economia italiana. Ma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, minimizza: "Le previsioni saranno smentite clamorosamente dai fatti. È pieno di 'gufi'".Continua a leggere

Francesca Verdini e Matteo Salvini alla prima uscita pubblica : prima uscita pubblica del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini (46 anni) con la nuova fidanzata, Francesca Verdini (26 anni). I due sono comparsi insieme alla prima di "Dumbo", il nuovo film di Tim Burton remake del classico della Disney, al The Space cinema moderno di Roma. Lei con un look total black e capelli sciolti, lui in camicia e completo, sono arrivati mano nella mano tra un sorriso e una battuta. Entrambi con un ...

Matteo Salvini denuncia : "Mercantile dirottato da migranti - va verso Lampedusa o Malta. È pirateria". : Matteo Salvini lancia l'allarme e denuncia: "C'è in corso un'ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso migranti e che invece ora sta dirigendosi a nord, verso Malta o Lampedusa. Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa libica. Sappiano che l'Italia la vedranno col ...

Migranti - Matteo Salvini : “Mercantile dirottato dopo aver salvato naufraghi. Sono pirati” : Matteo Salvini ha detto che il mercantile Elhiblu I con un gruppo di Migranti a bordo, salvati da un naufragio di fronte alle coste libiche, sta facendo rotta verso Malta: "Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con Migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa libica. Sappiano che l'Italia la vedranno col cannocchiale".Continua a leggere

Matteo Salvini prima uscita pubblica con Francesca Verdini : Dopo tante voci di gossip è arrivata la conferma Matteo Salvini si è presentato insieme alla fidanzata Francesca Verdini all’anteprima del film “Dumbo al The Space” al cinema moderno di Roma. La coppia è arrivata mano nella mano, sorridenti e complici. La figlia dell’ex parlamentare Denis Verdini, era in abito nero, capelli sciolti sulle spalle e sorriso stampato sulle labbra. Salvini raggiante con i popcorn tra le mani. A pochi ...

Ramy - Matteo Salvini bombarda : 'Disgustato dalla sinistra' - attacca Fazio e Di Maio : ... entrambi ospiti domenica scorsa di Fabio Fazio a Che tempo che fa : 'Chiedetelo a chi li ha usati in studio per fare audience e li ha usati come una bandiera politica, e non è qui oggi. Io apposta ...

Ramy - Matteo Salvini bombarda : "Disgustato dalla sinistra" - attacca Fazio e Di Maio : "Mi sono convinto da solo, non ho deciso a capocchia". Matteo Salvini concede la cittadinanza all'italo-egiziano Ramy e durante la premiazione degli altri ragazzini "eroi" dell'autobus di San Donato Milanese si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Innanzitutto contro Luigi Di Maio, l'alleato grill

Cittadinanza a Ramy - Matteo Salvini : “Di Maio? Mi sono convinto da solo” : Matteo Salvini si smarca da Di Maio, e sulla Cittadinanza a Ramy e Adam dice di non essersi fatto influenzare: "Io accolgo sempre consigli e buone proposte da parte di tutti ma in questo caso mi sono convinto da solo, dopo un periodo di riflessione necessario per evitare di dire 'sì' o 'no' a capocchia: la Cittadinanza è una cosa seria".Continua a leggere

Un mercantile sarebbe stato dirottato da alcuni migranti e sarebbe diretto verso Malta o Lampedusa - dice Matteo Salvini : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che alcuni migranti soccorsi da un mercantile nel Mar Mediterraneo si sarebbero ribellati all’equipaggio e avrebbero preso il controllo dell’imbarcazione, che ora sarebbe diretta verso Malta o Lampedusa. Secondo la ricostruzione di Repubblica,

Matteo Salvini esce allo scoperto con Francesca Verdini : Dopo voci e indiscrezioni, è arrivata la conferma Matteo Salvini si è presentato insieme alla fidanzata Francesca Verdini all’anteprima del film “Dumbo al The Space” al cinema moderno di Roma. La coppia è arrivata mano nella mano, sorridenti e complici. La figlia dell’ex parlamentare Denis Verdini, era in abito nero, capelli sciolti sulle spalle e sorriso stampato sulle labbra. Salvini raggiante con i popcorn tra le mani. A pochi ...

Migranti - Matteo Salvini denuncia : "Hanno appena dirottato un mercantile - viaggiano verso Lampedusa" : Dal soccorso di Migranti alla pirateria vera e propria. Matteo Salvini, dal Viminale, annuncia il primo inquietante caso: "C'è in corso una ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia e che invece sta dirigendo verso Malta o Lampedusa. Non siamo più ai soccorsi, è il primo

Francesca Verdini - chi è la nuova compagna di Matteo Salvini : Matteo Salvini ritrova l’amore e la felicità con Francesca Verdini. Dopo la fine, non poco chiacchierata, della sua relazione con Elisa Isoardi, il vice premier non aveva nascosto i suoi dispiaceri con alcune dichiarazioni e dai post social aveva anche manifestato un pizzico di malinconia. Ora Francesca sembra aver spazzato via ogni nube, ma chi è la misteriosa dama? Francesca Verdini ha 26 anni è nata a Firenze ed è figlia di Denis ...

Matteo Salvini rischia anche sul caso Sea Watch. Per i pm romani - fu sequestro di persona : Il caso SeaWatch come il caso Diciotti. Secondo i magistrati della Procura di Roma ci sono elementi per contestare il reato di sequestro di persona sulla nave che ha dovuto attendere 12 giorni davanti al porto di Siracusa prima di avere l'ok allo sbarco a Catania il 31 gennaio scorso. I pm romani hanno inviato il fascicolo, al momento contro ignoti, ai colleghi di Siracusa che ora dovranno valutare se esistono profili di competenza del tribunale ...

Matteo Salvini : "Adam e Ramy avranno la cittadinanza. Strumentalizzati? Chiedetelo a chi li ha usati" : Matteo Salvini ha incontrato al Viminale i Carabinieri che hanno salvato i 51 scolari che erano a bordo del bus dirottato a San Donato Milanese. Presenti all'incontro anche i cinque bambini che hanno dato l'allarme. Tra loro Adam e Ramy che, per questo gesto, riceveranno la riceveranno la cittadinanza italiana. E proprio su questo tema il ministro - che inizialmente aveva frenato sulla proposta, avanzata da Di Maio, sostenendo che erano ...