Matteo Salvini e Francesca Verdini | prima uscita pubblica Isoardi si consola col playboy

(Di mercoledì 27 marzo 2019)esce allo scoperto con la nuova fiamma,, figlia di Denis, ex Forza Italia.Il vicepremier e la 26enne sono andati insieme alla antedel film Dumbo al The Space cinema moderno di Roma. I due sono apparsi in perfetta sintonia, sorridenti, forse un pizzico imbarazzati. In fondo si tratta della loroche conferma la relazione.Peer l’occasioneha sfoggiato un mini dress mozzafiato nero che metteva in risalto le gambe perfette.hanno dunque deciso di mettere a tacere il gossip, dichiarandomente il loro amore e bruciando sul tempo le foto paparazzatete sul magazine Chi che li vedeva passeggiare mano nella mano. Insomma, l’conferma tutti gli indizi che erano emersi in questi giorni, compresa la comparsa dellatra i profili Instagram seguiti ...

