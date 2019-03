Marte | la scoperta di Curiosity | l’impatto degli asteroidi potrebbe aver prodotto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019)degli asteroidi nel passato dipotrebbeingredienti chiave per lo sviluppo della vita: è quanto emerge da un nuovo studio condotto dell’Istituto di Scienze Nucleari dell’Università Nazionale del Messico, attrso i dati del rover. Gli ingredienti individuati sono nitriti (NO2-) e nitrati (NO3-), sostanze composte da azoto e ossigeno, essenziali per la costituzione della vita così come la conosciamo. Sono stati scoperti in campioni roccia raccolti danel suo viaggio all’interno del Cratere di Gale, il sito in cui in passato giaceva un lago d’acqua dolce.Per capire come queste sostanze possano essere state depositate nel cratere – spiega Global Science – i ricercatori hanno ricreato in laboratorio la prima atmosfera marziana passata. Doposimulato le onde d’urto generate dall’entrata in atmosfera degli asteroidi il ...

