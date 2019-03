Mario Serpa | Andrea Dal Corso con Teresa Langella? Business E lui risponde

Uomini e donne news : frecciatine al vetriolo tra Mario Serpa e Dal Corso : Andrea Dal Corso continua a far parlare di sé, anche ora che lui e Teresa Langella sono ufficialmente una coppia. Nel Corso della registrazione di Uomini e donne che si è tenuta lo sCorso 25 marzo, infatti, l'ex tronista e il suo corteggiatore hanno raccontato i dettagli del loro riavvicinamento, precisando di essere felici insieme e di fidarsi l'una dell'altro. In studio, davanti a tale annuncio, sono caduti i tardivi petali rossi ma non tutti ...

U&D - Mario Serpa attacca sui social Andrea e Teresa : 'Business' - Dal Corso replica piccato : In queste ore, è andato in scena su Instagram uno scambio di battute al veleno tra due protagonisti del recente passato di Uomini e Donne: Mario Serpa e Andrea Dal Corso. Il neo fidanzato di Teresa Langella, infatti, ha risposto piccato al commento che l'opinionista ha fatto sulla sua storia d'amore: il 31enne ha invitato ironicamente il romano al suo compleanno, stuzzicandolo sul fatto che si esprime poco nelle puntate del Trono Classico. Mario ...

Mario Serpa - gesto "contro" Claudio Sona/ Uomini e Donne : l'opinionista segue Juan Sierra su Instagram : Mario Serpa segue Juan Sierra su Instagram; in molti hanno interpretato il suo gesto come la nuova frecciatina nei confronti dell'ex Claudio Sona.

